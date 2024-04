GFVip, ex vincitore del programma sulla sua nuova carriera in tv: "Sono scoppiato a piangere"

Gossip TV

L'ex vincitore del GFVip, Tommaso Zorzi, ha iniziato un nuovo programma in tv: ecco cosa ha raccontato dell'esperienza!

Tommaso Zorzi ha partecipato alla quinta edizione del GFVip, vincendo contro Pierpaolo Pretelli. Oltre a essere un influencer di successo e aver preso parte come giudice a Drag Race Italia, ora, per l'ex concorrente del programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini si apre anche un'altra strada in tv.

GFVip, Tommaso Zorzi racconta la sua esperienza a Cortesie per gli ospiti!

Da qualche giorno, infatti, Tommaso Zorzi è parte del trio di giudici del programma di Real Time, Cortesie per gli ospiti, insieme a Csaba Della Zorza e Roberto Valbuzzi. In un'intervista al settimanale Chi, Zorzi ha raccontato del suo lavoro nella trasmissione:

"Il lavoro del giudice è sempre un pochino complicato, ti vesti di un ruolo scomodo, ma questo programma è leggero, nessuna questione di vita o di morte, quindi è stato facile trovare equilibrio tra l’essere pungente come sono io ma anche accomodante. Credo che emergerà il fatto che sono un buono anch’io"

Durante la trasmissione, Tommaso Zorzi ha anche raccontato di essere scoppiato a piangere, perché durante un episodio, ambientato a Bologna, l'aver assaggiato alcuni piatti tipici della cucina bolognese gli ha riportato alla mente il ricordo della nonna:

"Io avevo una nonna emiliana che come tutte le nonne emiliane faceva tortellini e capelletti e da quando è mancata lei non ne ho mai più mangiati come i suoi. In una puntata a Bologna ci hanno fatto dei tortellini in brodo dal sapore identico a quelli della nonna e sono scoppiato a piangere"

Oltre al GFVip, Tommaso Zorzi ha preso parte a diversi reality - come L'Isola dei Famosi, di cui sta per iniziare una nuova edizione - in qualità di concorrente e opinionista e ha raccontato qual è la differenza, per lui, tra il prendere parte a un programma come il GF e uno come Cortesie per gli ospiti:

"Mi sono espresso meglio ovviamente al Gf perché c’è stato tutto il tempo per farlo, con sei mesi chiuso in casa in diretta ti esprimi per forza. Cortesie credo che sia il secondo format in cui mi sono sentito nel mio al cento per cento. Girando l’ultima puntata ci siamo commossi. Abbiamo voglia di farne altre!

Scopri le ultime news su Grande Fratello