GFVip, è già giunta al capolinea la storia d'amore tra Nicole Murgia e Edoardo Sanson? Spunta un'indiscrezione!

Che sia già finita la storia d'amore tra Nicole Murgia, ex concorrente del GFVip, ed Edoardo Sanson? Ecco gli ultimi rumors!

Nelle scorse settimane aveva fatto molto discutere la frequentazione tra l'ex concorrente del GFVip Nicola Murgia ed Edoardo Sanson, nome che molti fan del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ricorderanno molto bene, perché fino a pochi mesi fa era fidanzato con Anita Olivieri, concorrente nip dell'ultima edizione del GF.

GFVip, finita la storia tra Nicole Murgia ed Edoardo Sanson?

La relazione tra Nicole Murgia ed Edoardo Sanson sembrerebbe essere già giunta al termine. A rivelarlo è un'indiscrezione lanciata dalla gossippara Deianira Marzano. L'influencer ed esperta di gossip, infatti, avrebbe confermato che Nicole Murgia, che nell'edizione del 2022/2023 era entrata nella Casa più spiata d'Italia sarebbe tornata single.

Con una storia su Instagram, Marzano avrebbe svelato l'indiscrezione, dichiarando che "Edoardo Sanson torna sigle. Finita la storia con la Murgia". A fornire qualche dettaglio in più ci ha pensato poi il giornalista Alessandro Rosica. Quest'ultimo, tuttavia, ha definito la frequentazione tra i due solo come un'amicizia speciale e che la frequentazione si è chiusa già da qualche giorno.

Nelle sue stories su Ig, il giornalista ha commentato così la rottura tra Edoardo Sanson e Nicole Murgia:

"Non dite che non ve l'avevo detto. Era solo un'amicizia speciale ed è già terminata qualche giorno fa. Poi si arrabbiano quando dico la verità, bah"

Rosica aveva già parlato in questi termini della frequentazione tra Nicole Murgia ed Edoardo Sanson qualche settimana fa, rivelando che, all'insaputa di Sanson, Murgia aveva rivelato della loro "amicizia" ai vari gossippari del web per poter far circolare la notizia.

GFVip, i rumors sulla storia tra Nicole Murgia ed Edoardo Sanson, ex di Anita Olivieri

Quando erano apparsi i primi rumors sulla possibile frequentazione tra Edoardo Sanson e Nicole Murgia, inizialmente, il primo si era trincerato nel silenzio, preferendo non commentare quanto riportavano i siti web e le riviste su di loro. La notizia del flirt tra Nicole Murgia ed Edoardo Sanson era stata rivelata in anteprima dal giornalista Alessandro Rosica. Secondo lo scoop del giornalista l'ex gieffina dell'ultima edizione del GFVip e l'ex fidanzato di Anita Olivieri erano stati visti insieme in vacanza a Marrakech.

Nicole Murgia, dopo che Rosica aveva anche svelato che era stata lei stessa a raccontare ai giornali del suo flirt, era intervenuta al programma radiofonico Turchesando che il flirt con Edoardo Sanson era reale, ma che entrambi preferivano mantenere segreta al momento la loro frequentazione. Tuttavia, a sorpresa, erano arrivate le parole di Anita Olivieri a confermare non solo il flirt ma che i due avevano iniziato a frequentarsi già a marzo, quando Olivieri era ancora nella casa.

L'ex gieffina aveva rivelato di avere le prove di quanto detto, perché le erano state inviate da persone vicine alla coppia e che i due diretti interessati potevano anche smettere di comportarsi da vittime:

"Consiglio a queste persone di non fare le vittime oppure di dire 'mi può rovinare la vita' quando sanno perfettamente che persone sono e cosa hanno fatto mentre ero io nella Casa."

