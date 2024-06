Gf Vip,Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è addio: oggi è "un rancore misto ad amore"

Gossip TV

Il magazine Chi, conferma la rottura per l'ex coppia nata nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il settimanale Chi, oggi in edicola, ha dedicato un servizio sull'ex coppia nata nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ponendo il focus sulla loro rottura, non improvvisa ma anzi frutto di un passato caratterizzato da tanti alti e bassi, litigi e incomprensioni.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, già finito l'amore prima che lei incontrasse Arón Piper

Il motivo dunque non è certo il super sexy attore spagnolo Arón Piper, con cui Sophie è stata paparazzata insieme infiammando il gossip e i social intorno a a questa nuova e inaspettata coppia. Il magazine Chi, conferma ad ogni modo il nuovo flirt dell'ex tronista.

"Sophie Codegoni a cena con Arón Piper, già, quello di Élite, la serie di successo di Netflix. L'attore protagonista (che ha 12 milioni di follower su Instagram). Aron, che dopo essere stato a Capri per la stilata di Jacquemus nella villa che fu di Curzio Malaparte, ci ha preso gusto, con la moda e con l'Italia, ed è volato fino a Milano per la settimana della moda uomo. Così, in una di queste serate, si è ritrovato con alcuni colleghi e alcuni amici a cena al Lucid, ristò super esclusivo. anzi club super esclusivo nel perfetto centro di Milano. E qui, a tavola, fra un calice di vino bianco fermo e qualche sorriso, ha incontrato Sophie Codegoni. I due sono apparsi. in effetti, affiatati, tanto da ritrovarsi anche dopo cena."

Alessandro e Sophie, assicurano amici comuni, si erano già lasciati da almeno una quindicina di giorni. E questo dopo mesi piuttosto burrascosi: molto spazio alle liti, pochissimo alla tenerezza. Si tornava sempre su vecchi ricordi tutt'altro che piacevoli. Finché Sophie non si è spostata in un'altra casa. E a casa di Basciano, come ha sussurrato un suo caro amico più caro, tutto si è fermato. Ci sono ancora i vestiti di Sophie nell'armadio. ci sono ancora i giocattoli della bimba sparsi a terra, ci sono i rimpianti, quelli che ti fanno dire, "avevamo tutto e non ne abbiamo fatto niente". C'è il rancore misto all'amore. Il 12 maggio scorso, la coppia ha festeggiato il compleanno di Céline Blue che ha spento la sua prima candelina. Alessandro e Sophie, come testimoniato sui social, sono apparsi sorridenti e sereni abbracciando la loro piccola e superando le loro incomprensioni del loro amore che si è inevitabilmente consumato, mettendo al primo posto quello della loro bambina.

