Gf Vip, Soleil Sorge si schiera sulla rottura tra Lulù e Manuel

Gossip TV

Soleil Sorge dice la sua sulla fine della storia tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, suoi ex compagni d'avventura al Grande Fratello Vip.

Dopo la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno preso una chiara posizione, dicendo la loro tra le pagine di Chi. E dopo quindi l'opinione di Aldo Montano, Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, sulla fine della storia d'amore tra i due ex gieffini, ha detto la sua anche l'influencer italo-americana Soleil Sorge, che, come loro, ha visto nascere la relazione tra le mura della Casa di Cinecittà.

Soleil, ospite ieri a Pomeriggio 5 nel salotto di Barbara D'Urso, ha dichiarato:

"A me dispiace tanto sentire certe dichiarazioni di Manuel e Lulù. Forse l’unico errore che hanno fatto è stato osannare questo amore senza viversi poi fuori…"

Ma non è finita qui perché Soleil ha messo un bel cuoricino su un commento postato su Twitter indirizzato a Lulù Selassiè, condiviso da una fan proprio della Sorge:

"Cara Lulù, ricordati che non sei mai sola. Hai dei fan pazzeschi come lo sei tu. Fatti forza, e ricordati che nella vita TU meriti molto di meglio. Sarai per sempre famosa, con affetto un soletto (fan di Soleil Sorge)."

Dunque l'ex gieffina ha mostrato anche sostegno e affetto nei confronti di Lulù, con la quale, all'interno del reality-show di Canale 5, ha sempre avuto un bellissimo e profondo rapporto. Ieri, sempre a Pomeriggio 5, Soleil ha voluto anche spiegare perché nei giorni scorsi ha deciso di togliere il segui ad alcuni ex gieffini, tra cui il suo ex amico artistico Alex Belli e le dure sorelle Selassié, Jessica e Clarissa.

Ecco cosa ha dichiarato la Sorge ai microfoni della D'Urso:

"Sul mio rapporto con Alex non c’è molto da dire, come un po’ tutti hanno visto, io e Alex abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto dentro la Casa, finché le cose si sono un po’ andate a rovinare. È stato quello che mi ha portato a tagliare i rapporti con lui fuori la Casa. Il bene resta, ma l’ho defollowato. Ho defollowato lui e altra gente perché vedevo dei teatrini che a me non piacciono sinceramente. Sai un po’ questa voglia di visibilità che porta la gente a esaltare, a esasperare le cose. Quindi ho deciso in quel momento di defolloware un po’ di gente che mi stava simpatica prima ma non più, e non ho più interesse di avere a che fare con loro, non ci siamo più sentiti."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.