Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Aldo Montano parlano della rottura tra Manuel e Lulù

L'opinione di Katia Ricciarelli, Davide Silvestri Aldo Montano sulla fine della storia tra Manuel e Lulù, loro ex compagni d'avventura al Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, a poco più di un mese dalla fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip, hanno annunciato la fine della loro storia d'amore, nata proprio all'interno della Casa di Cinecittà.

La notizia è arrivata come un fulmine al ciel sereno, dopo appena una settimana dalla loro intervista a Verissimo dove avevano annunciato la voglia di convivere e di adottare dei figli.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Sophie Codegoni e Aldo Montano parlano della rottura tra Manuel e Lulù

Il nuotatore trevigiano ha parlato di divergenze caratteriali insuperabili. Lulù, intervista su Chi, ha parlato invece del padre dell'ex gieffino che pare abbia fatto di tutto per ostacolarli.

A dire la loro sulla fine della relazione, sono intervenuti anche alcuni noti ex compagni d'avventura nel reality, intervistati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, al quale hanno rilasciato alcune considerazioni in merito all'inaspettata rottura degli ex gieffini.

Per primo, un caro amico di Manuel, Aldo Montano che con il nuotare ha instaurato un bellissimo e profondo rapporto:

"Come a tutti noi capita di innamorarsi e anche di lasciarsi. Fa parte tutto della vita. Ma va anche dato il giusto peso a tutto “.

A seguire, Davide Silvestri, finalista della sesta edizione:

"Onestamente la cosa non mi riguarda. Preferisco starne fuori, non conosco le motivazioni scatenanti e nemmeno i fatti. Quindi è inutile per me dare dei giudizi. Sono dispiaciuto e questo sia chiaro. Manuel l’ho sempre apprezzato come persona, come uomo e spero tanto di rivederlo presto. Con lui ho avuto un bellissimo rapporto nella casa, ma poi ci siamo persi. Mi auguro che entrambi ritrovino la felicità e che non soffrano troppo in questo momento. Quando si spegne un rapporto è sempre un fallimento per tutti e auguro loro il meglio “

Katia Ricciarelli ha ribadito invece che la fine tra i due l'aveva già prevista anche durante la sua permamenza nel reality:

"Anche stavolta la rompiscatole c’aveva indovinato. Ho sempre pensato che la storia tra Manuel e Lulù sarebbe finita. Sia chiaro che non ho nulla contro l’amore, anzi devo dire che lo supporto sempre. Diciamo che credo nell’amore e lo sostengo quando è sincero. Lulù la vedo effimera. Manuel è un bellissimo ragazzo, giovane, intelligente, colto, evidentemente si è lasciato prendere da questa ragazza. Forse erano coinvolti dal fatto che tutti parlassero di loro due. Sì perché erano la coppia che suscitava interesse. lei passava ogni volta da crocerossina innamorata “.

Infine, Sophie Codegoni, ha manifestato un grande dispiacere:

Mi è dispiaciuto tantissimo, avendo anche io una storia che è nata nella Casa. Ecco, so bene, che fuori la vita è diversa e non è facile trovare un equilibrio. Che dire? Io sono romantica, tra loro ho visto l’amore e se sono destinati a stare insieme torneranno insieme. Io me lo auguro con tutto il cuore. Loro sono una coppia bellissima “.

