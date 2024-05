Gf Vip, Rosalinda Cannavò pubblica un messaggio agghiacciante: "Spero che tua figlia diventi anoressica, sai che ridere"

Gossip TV

Rosalinda Cannavò l'attrice siciliana, tra gli ex gieffini della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha condiviso un messaggio vergognoso e orribile che ha ricevuto dopo aver pubblicato una biglietto per il suo compagno Andrea Zenga, conosciuto dentro la Casa. La coppia ha annunciato di recente che presto diventeranno genitori.

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e il messaggio d'odio ricevuto: "Dovete spiegarmi, per favore, cos'è che passa per la testa di certe persone per scrivere delle cattiverie così pesanti"

Rosalinda e Andrea, di recente, hanno condiviso sui social e poi a Verissimo, la gioia della nascita del loro primogenito. La Cannavò infatti è dolce attesa da gennaio. Nonostante il periodo meraviglioso che stanno vivendo gli "Zengavò", Rosalinda su Instagram e ha condiviso ancora una volta dell'odio gratuito che ormai dilaga sulle piattaforme social e di cui è stata vittima anche in passato.

Rosalinda Cannavò, conosciuta in passato come Adua Del Vesco, come detto in dolce attesa di una bambina insieme al compagno Andrea Zenga, si trovata a fronteggiare attacchi immotivati. La loro storia d'amore, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, ha continuato a crescere lontano dalle telecamere, culminando nella decisione di diventare genitori. Tuttavia, questo felice percorso non è immune agli attacchi dei cosiddetti "hater" che, privi di altro scopo, riversano le loro frustrazioni con commenti malvagi e spregevoli.

Rosalinda ha trovato infatti tra i suoi messaggi privati su Instagram un insulto particolarmente crudele. L'attacco ha toccato uno dei suoi punti più sensibili: la lotta contro l'anoressia, una battaglia che la Cannavò ha affrontato e condiviso pubblicamente in diverse occasioni.

La Cannavò ha compiuto un gesto dolce verso il suo compagno e futuro padre. Gli ha lasciato un bigliettino d'amore, che Zenga ha poi condiviso nelle sue storie su Instagram. "Buongiorno amore mio, torno presto. Sei la mia vita", ha scritto l'attrice. Tuttavia, anche questo tenero gesto è stato preso di mira da un hater che ha inviato un messaggio tremendo a Rosalinda, insinuando che la sua affettuosità fosse una manifestazione di insicurezza e dipendenza emotiva. Il messaggio, inoltre, ha augurato che la figlia della coppia soffrisse di anoressia, un commento di una crudeltà inaudita.

"Hai paura che Zenga ti lasci, si vede dai messaggi che gli scrivi. Hai sostituito l'anoressia con la dipendenza affettiva. Speriamo tua figlia diventi anoressica... sai che ridere" Rosalinda ha scelto di rendere pubblico questo messaggio, condividendolo nelle sue storie su Instagram e chiedendosi ad alta voce cosa possa spingere qualcuno a scrivere tali atrocità. "Dovete spiegarmi, per favore, cos'è che passa per la testa di certe persone per scrivere delle cattiverie così pesanti. Chi fa questo dovrebbe pagare. Imparare la lezione...", ha scritto l'attrice, esprimendo il suo sconcerto e la sua rabbia.

