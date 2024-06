Gf Vip, Nikita Pelizon: "Antonella Fiordelisi? Non mi sono piaciuti certi suoi comportamenti"

Gossip TV

L'ex gieffina, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare del suo rapporto con Antonella Fiordelisi.

La modella e influencer triestina, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, è tornata a parlare del caso mediatico di cui è stata protagonista qualche mese fa, relativo ad un corso motivazionale per il quale aveva chiesto un compenso, oggetto di molte discussioni da parte del popolo internauta.

Grande Fratello, Nikita Pelizon: "Antonella Fiordelisi? Sicuramente non ha parlato bene di me"

Nel programma radiofonico Non succederà più, in onda su Radio Radio, l'ex gieffina ha raccontato di aver vissuto momenti difficili per l'ondata di critiche e offese da parte degli hater:

"Sono stati mesi intensi, difficili ma hanno portato i loro frutti. Mesi fa è successo quel casino mediatico assurdo e questa cosa mi ha fatto stare male. Sono stati due mesi infernali a quando avevo lanciato il mio corso motivazionale e tutti se l’erano presa. Era successo un bordello. Mi aggredivano verbalmente, è stata una situazione un po’ bruttina. In questi mesi però mi sono messa a studiare, ho preso un sacco di certificati, ne ho una collezione, perciò li rifarò!"

A tal proposito, Nikita ha parlato del suo rapporto ormai con Antonella Fiordelisi. Le due ex gieffine nella Casa erano molto legate, tanto che l'influencer salernitana era felicissima della vittoria della Pelizon. Dopo la pubblicazione del corso motivazionale, tuttavia, sempre che Antonella si sia schierata dalla parte dei detrattori dell'iniziativa della modella.

"Antonella? Io e lei abbiamo alcune cose proprio diverse. Nel contempo siamo entrambe simpatiche, ironiche. A prescindere da questo, non mi sono piaciuti i suoi comportamenti. Ti faccio un esempio: tu hai un’amica e questa amica sta avendo un casino e di conseguenza arrivano un sacco di messaggi di odio, ti chiama questa tua amica per avere conforto e tu anziché risponderle, pubblichi sui social cose che invece innalzano l’odio nei suoi confronti. O comunque cose che non hanno senso."

Nikita ha affermato inoltre di essere certa che la Fiordelisi non abbia parlato bene di lei, fomentando l'odio social nei suoi confronti:

"Sicuramente non ha parlato bene di me, minimamente. O comunque non ha annullato voci che dicevano che i suoi post erano contro di me. Lei sa benissimo come funzionano i social, sa benissimo anche come funziona la vita che viviamo. quindi non è un comportamento che io come amica accetto e che io voglio dalle mie amiche o comunque dalle persone che stanno vicino a me. Credo che gli amici siano la famiglia che ti scegli. Perché queste discrepanze? Ah guarda perché abbiamo gli humor diversi. Non so da dove sia scattata questa cosa. Posso dirti che le auguro ogni bene e andiamo avanti con un’altra domanda."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .