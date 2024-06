Gf Vip, Manuel Bortuzzo parla di Lulù Selassié: "Rapporto tossico e assillante"

Gossip TV

Il nuotatore triestino Manuel Bortuzzo è nelle librerie con l'autobiografia "Soli nella tempesta": nessun accenno al Grande Fratello Vip ma demolisce la sua relazione con la giovane Selassiè

Il nuotatore triestino Manuel Bortuzzo è nelle librerie con l'autobiografia "Soli nella tempesta", il secondo dopo "Rinascere: L’anno in cui ho ricominciato a vivere", nei quali racconta la sua esperienza, il suo percorso di riabilitazione e il suo desiderio di tornare a vivere appieno nonostante le difficoltà. La sua storia continua a essere un esempio di come la forza d'animo e la determinazione possano superare anche le avversità più grandi.

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e il suo riferimento al rapporto distruttivo con Lulù Selassié

Manuel è un giovane nuotatore italiano che ha acquisito notorietà a livello nazionale per una tragica vicenda che lo ha visto protagonista. Nato il 3 maggio 1999 a Trieste, Manuel era una promessa del nuoto italiano, con ambizioni di partecipare alle Olimpiadi. La sua carriera ha subito una svolta drammatica il 2 febbraio 2019, quando è rimasto coinvolto in una sparatoria a Roma. Mentre si trovava con alcuni amici in un bar del quartiere Axa, è stato colpito da un proiettile alla schiena, che ha causato una lesione del midollo spinale, lasciandolo paralizzato dalla vita in giù. Questo tragico evento è stato il risultato di uno scambio di persona; i responsabili del colpo non avevano intenzione di colpire Manuel, ma lo scambiarono per un'altra persona.

Nonostante l'incidente, Manuel ha dimostrato una straordinaria forza di volontà e determinazione. Dopo l'episodio, è diventato un simbolo di resilienza e speranza, continuando a seguire la sua passione per il nuoto. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, raccontando la sua storia e ispirando molte persone con il suo coraggio. Nel 2021, Manuel ha partecipato come concorrente alla sesta edizione del Grande Fratello VIP anche se la sua presenza nel programma ha ulteriormente aumentato la sua visibilità, Bortuzzo nella sua seconda biografia non parla della sua esperienza televisiva nel reality. "Non ho dato spazio volutamente al reality, tutto quello che c’era da dire l’hanno già raccontato le telecamere, si è visto tutto . E poi non voglio essere ricordato come il ragazzo del Grande Fratello, vorrei essere considerato l’atleta che raggiunge i suoi obiettivi”, ha dichiarato Manuel al Corriere della Sera.

Il nuotatore triestino, tuttavia, ha parlato brevemente della relazione che è nata nella Casa con Lulù Selassié. Una storia che sembrava una favola che alla fine poteva trasformarsi in un incubo."Un rapporto assillante, e potenzialmente tossico" . Parole molto forti che forse confermano alcune recenti indiscrezioni su una denuncia per stalking da parte del ragazzo nei confronti della Selassié. Al momento solo indiscrezioni che non sono mai state confermate dai diretti interessati.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .