Gf Vip, Barù spiazza completamente su Jessica: "La mia ex fidanzata"

<p> L'ex finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Barù Gaetani, ospite ieri all'Isola Pary, ha parlato nuovamente del suo rapporto con Jessica Selassié, spiazzando tutti.

Ieri, lunedì 16 maggio 2022, prima della diciassettesima puntata de L’Isola dei famosi, è andato in onda lsola Party, il format di Mediaset Infinity condotto da Valentina Barbieri e Ignazio Moser. Nel corso dell'ultimo appuntamento è stato ospite Barù Gaetani, finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip e reduce dalla sua recente inaugurazione del suo nuovo ristorante a Milano, in cui sono stati presenti anche alcuni suoi ex compagni d'avventura, tra i quali Davide Silvestri, Giucas Casella, Lulù, Clarissa e Jessica Selassié.

Gf Vip, Barù spiazza completamente su Jessica: "E' la mia ex fidanzata..."

Proprio su quest'ultima, l'ex gieffino ha rilasciato della dichiarazioni del tutto inaspettate nel corso della sua ospitata all'Isola Party.

Nel corso di un gioco dl format, in cui Barù doveva indovinare volti pixelati di "vipponi", è arrivata l'immagine di Jessica che l'ex gieffino ha riconosciuto subito e sulla quale ha detto:

"Questa è la mia ex fidanzata, la Jessica. Insomma la mia ex, non so, magari siamo ancora fidanzati, nessuno lo sa. C’è un grande mistero dietro questa cosa."

Le dichiarazioni del foodblogger toscano hanno subito infiammato i fan dei Jerù. Che si sia qualche novità in corso tra i due amati ex gieffini? Lo scopriremo prossimamente e forse anche da qualche diretta Instagram della Selassié, alla quale, come prevedibile, i fan chiederanno ulteriori ragguagli.

Il nipote di Costantino, ha poi rivelato la sua voglia di poter avventurarsi come naufrago, un'esperienza che avrebbe preferito di gran lunga rispetto alla permanenza forzata nella Casa del Gf Vip:

"Sarebbe stato molto meglio fare L’Isola che il Grande Fratello. Purtroppo ho accettato di farlo e ho fatto quello, ormai ho dato. Sono sempre cresciuto in posti di natura estremi, sono sempre andato a pescare e ci siamo sempre procurati da mangiare. Se mi buttate in un bosco o su una spiaggia sopravvivo. Però speriamo che guadagno bene e che non devo fare più reality. Ovviamente è una questione economica, se Mediaset ha il budget giusto… Parteciperei solo con Giucas, ma lui l’ha già fatta L’Isola."

