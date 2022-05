Gossip TV

Nuove indiscrezioni sulla settima edizione del Grande Fratello Vip, in onda a partire da settembre su Canale 5.

Emergono nuove interessanti indiscrezioni sulla nuova edizione, la settima, del Grande Fratello Vip. Come annunciato già da diverse settimane, Alfonso Signorini tornerà al timone del reality-show per quarta volta consecutiva, mentre ci sarà un cambio di rotta, ormai certo, per quanto riguarda le opinioniste.

Gf Vip, Alfonso Signorini vuole “alzare il livello degli opinionisti”

Sonia Bruganelli ha già dichiarato più volte che non tornerà nel ruolo che ha ricoperto quest'anno, desiderosa di tornare alla sua professione primaria, ovvero quello di produttrice televisiva accanto al marito, Paolo Bonolis. Per ciò che concerne Adriana Volpe, non c'erano state conferme o smentite ma, stando a quanto si legge su Dagospia, il conduttore e la produzione del reality targato Mediaset vorrebbero due nuovi volti per "alzare il livello".

Secondo quanto riporta il sito diretto da Roberto D’Agostino, i nuovi opinionisti saranno dunque personaggi "più in vista", ma al momento non ci sono nomi ufficiali. Certamente all'Isola dei Famosi di quest'anno, la coppia Savino - Luxuria che affianca la Blasi dell'adventure game di Canale 5, ha, in un certo senso, indicato una strada: un'affinità palpabile tra loro, interventi attenti, ironici e moderati, tanto che più di qualcuno li ha consacrati come i migliori opinionisti di sempre. Il Gf Vip intende seguire forse le orme dell'Isola e creare un'altra coppia eslposiva?

La settima edizione del Gf Vip partirà il 19 settembre prossimo, e anche quest'anno accompagnerà i telespettori con doppio appuntamento settimanale. Se per gli opioninisti i nomi sono ancora incerti, per il cast soni già emersi nomi piuttosto interessanti, come quello di Sandra Milo, Wilma Goich, Pamela Prati e Patrizia Groppelli.

