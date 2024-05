Gf Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni di nuovo in crisi, l'indiscrezione

Gossip TV

La coppia, nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, sembra stia attraversando nuovamente un momento difficile.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembrano essere nuovamente sull'orlo di una nuova crisi.

Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni di nuovo al capolinea?

La coppia, nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha sempre fatto parlare abbastanza di sé per una relazione che se inizialmente sembrava magica e simile ad una favola (Basciano si rese protagonista di una proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia facendo sognare i più romantici) è stata poi caratterizzata da alti e bassi e una separazione che ha destato molto clamore, con pesanti accuse reciproche esposte sui social e anche sul piccolo schermo (sono stati entrambi ospiti a Verissimo in cui hanno raccontato versioni diverse in cui non sono mancati presunti tradimenti, bugie e violenze fisiche e psicologiche, almeno da cià che ha raccontato la Codegoni.

Di recente è sembrata palese la loro riconciliazione e anche se il loro ritorno insieme non è mai stato ufficializzato formalmente, sono emersi vari indizi, tra cui vacanze, interazioni social e soprattutto, il recente compleanno della loro figlia Celine Blue. Il 12 maggio scorso, la coppia ha celebrato infatti il primo compleanno della piccola, con una grande festa documentata su Instagram, immortalandosi la prima volta dopo insieme dopo diversi mesi. Tuttavia, la gioia della celebrazione è stata offuscata da una controversia familiare: la sorella di Basciano, Giorgia Nicole, ha rivelato di non essere stata invitata all'evento e di non aver potuto vedere la nipotina per un lungo periodo. Durante il periodo di separazione, Giorgia aveva espresso critiche abbastanza dure nei confronti di Sophie, accusandola di diffamare il fratello con falsità.

Proprio per queste tensioni familiari, la coppia sarebbe nuovamente sul punto di una rottura. Sophie ha tolto l'anello e inoltre non ci sono più scambi social. I sospetti sono stati confermati dalle parole di Alessandro Rosica che ha confermato la crisi:

"Una delle tante crisi, ci sono troppe cose che non vanno. Soprattutto le famiglie sono totalmente contro a questa storia. Sono prima di tutto genitori e a volte ci ricascano ma alla fine litigano”

Queste indiscrezioni, tuttavia, devono essere prese con cautela, poiché non ci sono conferme ufficiali dai diretti interessati. Sophie e Alessandro, infatti, non hanno neanche ufficializzato la loro riappacificazione.

