Gossip TV

L'ex capitano giallorosso sta trascorrendo alcuni giorni nella villa all'Eur in compagnia del figlio Cristian.

Nessuna convivenza tra l'ex capitano giallorosso e Noemi Bocchi. Contrariamente ai tanti rumors recenti, secondo i quali Francesco Totti e la sua nuova presunta fiamma sarebbero già andati a vivere nell'appartamento ai Parioli, quartiere di Toma dove vive la 34enne romana.

Francesco Totti: vacanza da single nella casa a Roma (e spunta l'unico profilo reale della Bocchi)

Totti è stato avvistato nella lussuosissima villa dell'Eur dove ha vissuto per tanti anni con Ilary Blasi e i tre figli. Il calciatore romano si starebbe rilassando in compagnia di Cristian, il primogenito della coppia. L'estate romana di Francesco è all'insegna del riserbo più assoluto con gli affetti più cari. Nel corso delle ultime ore sono comparse anche alcune storie Instagram erroneamente attribuite alla Bocchi. L'unico profilo Instagram ufficiale di Noemi Bocchi è #noemib_8 e conta, al momento, 3020 follower. Le notizie relative ad altri profili sono fake così come i centinaia di account creati con il suo nome, allo scopo di diffondere false notizie e scoop inesistenti.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la 34enne romana sarebbe stata costretta persino a togliere il suo nome dal citofono dopo lo notizia della separazione di Totti e Ilary che l'ha avvolta in un vortice mediatico senza precedenti.

A parlare ancora della coppia, è stato il Pr romano, Alex Nuccetelli che, attraverso il settimanale DiPiùTv, ha rivelato il drammatico momento vissuto da Francesco Totti quando ha perso il padre Enzo nell'ottobre dello scorso anno:

"Ha sempre considerato Ilary come una Madonna, non l’ho mai visto così innamorato. Per lei accettava tutto. La morte del padre per Covid è stato un vero shock. Non ha potuto nemmeno vederlo, dargli un ultimo saluto. Francesco è stato molto male. Totti è uscito a pezzi dalla perdita e non è un caso che qualche tempo dopo l’unione con Ilary abbia cominciato a barcollare."

Nuccetelli ha parlato anche delle nozze di Francesco e Ilary celebrate nel 2005:

"Avrei tanto voluto aiutarli nell’organizzazione del loro matrimonio – ha confessato il PR – ma mi esclusero categoricamente (riferendosi alle sorelle di Ilary Blasi). Posso dire che hanno fatto terra bruciata. La riconoscenza ognuno la vive come può. Ma io con Francesco non ho mai smesso di sentirmi. L’ho sentito anche nei giorni scorsi, mi ha ringraziato perché nelle mie dichiarazioni vede solo affetto, non certo critiche."