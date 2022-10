Francesco Totti: "Un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi piani…"

Gossip TV

L'ex capitano giallorosso, Francesco Totti, sarebbe pronto a costruire una famiglia con Noemi Bocchi: parla Alex Nuccitelli.

Alex Nuccetelli, amico di vecchia data di Francesco Totti, è tornato a parlare dell'ex capitano giallorosso al magazine Diva e Donna. Il pr romano, che ha colto spesso l'occasione di rilasciare interviste raccontando retroscena sulla rottura tra Totti e Ilary (indispettendo anche quest'ultima che ha agito legalmente contro di lui), al periodico diretto da Angelo Ascoli ha parlato, questa volta, della storia d'amore nata tra Francesco e Noemi Bocchi affermando, senza indugio, che ci sarebbe la voglia di allargare la famiglia:

“Non mi sorprenderebbe affatto…Ha sempre tenuto alla dimensione familiare: forse non vorrebbe risposarsi, ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi piani…”

A Nuccitelli è stato anche chiesto il motivo per cui Totti non si sia dedicato allo svago di uomo single ma abbia subito voluto una storia stabile:

“Francesco penso sia un uomo alla ricerca di stabilità…E ha scelto una donna già strutturata, che a sua volta ha una famiglia, dei figli, dei principi saldi come i suoi…”

Secondo quanto riferito sempre dal pr romano, l'ex n10 della Roma ha scelto una donna adulta per non voler essere trascinato nella mondanità come già è stato in passato.

Intato, The Pipol Gossip, ha svelato un nuovo retroscena sulla separazione tra Totti e Ilary. Secondo quanto ha riferito il portale, l'ex calciatore si sarebbe vendicato dei Rolex con un gesto simbolico:

“La ripicca del Capitano è stata così piena di rabbia che avrebbe lasciato alla moglie come gesto simbolico solo una scarpa e una ciabatta…”