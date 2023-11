Francesco Totti torna a parlare di Ilary Blasi: "Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi"

Gossip TV

In un’intervista a Il Corriere della Sera, Francesco Totti torna a parlare di Ilary Blasi

A distanza di più di un anno dall'intervista al Corriere della Sera in cui parlò per la prima volta della separazione con la moglie Ilary Blasi, l'ex capitano giallorosso, Francesco Totti è tornato a confidarsi con il quotidiano parlando della sua carriera e del momento delicato che sia vivendo con la conduttrice, tra avvocati tribunali e sentenze.

“Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli”, ha dichiarato er Pupone, ricordando la lunga relazione con l’ex moglie e i loro tre figli Cristian, Chanel e Isabel. "Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti"

Oggi, Francesco, fa coppia fissa con Noemi Bocchi mentre Ilary è legata all’imprenditore tedesco Bastian Muller. Nonostante le nuove relazioni non c'è ancora una situazione particolarmente tranquilla tra i due ex coniugi che anche di recente si sono trovati davanti alla decisione del giudice sulla spartizione dei Rolex. Altre sentenze arriveranno prossimamente per stabilire patrimoni e l'affidamento degli figli. Totti ha poi confidato di aver vissuto una vita che ha sempre sognato, conquistando la sua città, Roma, per la quale è ancora oggi un simbolo. Il suo prossimo sogno nel cassetto? “Realizzare un altro sogno. Prima ne avevo uno, e sono riuscito a trasformarlo in realtà. Vorrei averne un altro, lo sto cercando”

Le seconda udienza tra Francesco Totti e Ilary Blasi è prevista per il 24 gennaio 2024

"Tra loro del resto, finito l’amore e il matrimonio, ormai è tutto un intreccio di carte bollate - si legge sul Corriere - Il giudice del Tribunale civile Simona Rossi che si occupa della separazione Totti contro Blasi – con reciproca richiesta di addebito - ha fissato la prossima udienza - la seconda – per il 24 gennaio 2024. Nel frattempo studierà le corpose memorie che le sono state presentate. E in quella data, dopo aver ascoltato le parti, deciderà quali prove ammettere (tra cui, pare, sms compromettenti, relazioni di investigatori privati e fotografie) e quanti e quali testimoni chiamare in aula"