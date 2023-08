Francesco Totti e Ilary Blasi e la disputa dei Rolex: la conduttrice perde il ricorso

Gossip TV

Il collegio del Tribunale Civile di Roma ha respinto l’appello di Ilary Blasi definendolo "infondato": il verdetto dell'udienza sui Rolex contesi dall'ex coniugi.

E' giunto il verdetto dell'udienza a seguito dell'appello di Ilary Blasi dopo la decisione del tribunale Civile di Roma che assegnava gli orologi Rolex "a disposizione di entrambi gli ex coniugi Ilary Blasi e Francesco Totti".

Totti - Ilary, la conduttrice perde l'appello, i Rolex devono essere riportati in un luogo accessibile ad entrambi gli ex coniugi

La conduttrice romana, ha perso l'appello in quanto "è stato ritenuto infondato" e i Rolex ora dovrebbero essere riportati in un luogo accessibili ad entrambi, una cassetta di sicurezza cointestata. Il collegio della VII sezione del Tribunale civile di Roma ha condannato dunque Ilary Blasi alle spese legali, in seguito al suddetto verdetto che ha respinto la sua richiesta. I Rolex dunque non sono stati considerati doni coniugali e non ci sono più ulteriori beni che la Blasi possa reclamare in quanto, secondo il Tribunale, sarebbe trascorso troppo tempo.

"Il ricorso contro la decisione che stabiliva il compossesso dei preziosi orologi svizzeri (in attesa di accertarne la proprietà con altra causa) - Si legge sul Corriere della Sera - conteneva quattro punti. Ilary voleva che fossero assegnati a lei soltanto, in quanto regali dell’ex marito, sosteneva di averne presi giusto un paio, massimo quattro; denunciava la sparizione di altre borse, scarpe e costosi gioielli di cui non si era accorta prima; chiedeva che le spese, al momento compensate, fossero invece accollate del tutto a Francesco."

"Inoltre i giudici confermano che la stessa Blasi, nei verbali dell’istruttoria del primo grado, aveva ammesso di aver prelevato 6 o 7 Rolex. E quindi adesso non può sostenere di averne presi 2 o al massimo 4. Quelli erano e quelli deve riconsegnare. Se qualcuno mancasse, dovrebbe spiegare perché e che fine ha fatto. Un bel problema. Tenendo conto che il Capitano ha presentato tutte le fatture di pagamento rilasciate da concessionari Rolex ufficiali. Almeno di 7/8 pezzi. Ma – secondo fonti a lui vicine - pare che nella cassetta di sicurezza ce ne fossero almeno 10, forse 15, nemmeno lui se lo ricorda. Comunque sia, Ilary Blasi non può continuare a tenerli per sé. E a quel punto, con gli orologi davanti agli occhi, i conti saranno presto fatti."