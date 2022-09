Francesco Totti primo compleanno senza Ilary: gli auguri dei figli: "Unico, vita"

Gossip TV

Il Pupone spegne 46 candeline senza la Blasi : arrivano i messaggi emozionanti di Chanel e Cristian Totti

Il calciatore più amato della capitale, Francesco Totti, compie oggi 46 anni. Il Pupone ha spento oggi 46 candeline accompagnato da centinaia di messaggi di auguri e quelli speciali dei suoi figli.

Il primo compleanno senza Ilary per Francesco e senza quelle dediche particolarmente romantiche da parte della conduttrice romana, a cui eravamo tutti (piacevolmente) abituati.

La festa del Pupone sarà molto riservata in compagnia dei suoi figli Cristian, Chanel, Isabel e della compagna Noemi Bocchi.

Un compleanno che sarà molto diverso dal consueto e forse più nell'occhio del ciclone che mai. La separazione tra l'ex capitano giallorosso e l'ex letterina, continua ad essere nel vortice di un tsunami mediatico che coinvolge costantemente da mesi sia lui che l'ormai ex moglie e tutta una serie di retroscena confermati o smentiti dai diretti interessati.

Ma al di là della separazione o di quella che si preannuncia una battaglia legale con Ilary, l'ex calciatore può sempre e da sempre contare sull'immutato affetto dei figli. Proprio loro, hanno condiviso delle emozionanti storie Ig per il loro papà che li ha ricondivise sul suo profilo. Cristian, 16 anni, ha scelto una foto in cui sono in campo e con la maglia della Roma, testa contro testa. Queste le parole scelte dal primogenito: “Auguri vita, ti amo da morire”.

Chanel, 15 anni, ha pubblicato invece una foto in cui suo papà le dà un bacio sulla guancia, accompagnato da queste parole: “Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”. In sottofondo c’è Vasco Rossi che canta "Io e te come nelle favole".