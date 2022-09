Francesco Totti porta Isabel a casa della fidanzata Noemi Bocchi: ecco le Foto

Gossip TV

Francesco Totti accusato di aver fatto infuriare Ilary Blasi portando la figlia Isabel a casa della nuova fiamma. Ora spuntano le foto.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una coppia, lo ha rivelato l’ex capitano giallorosso dopo una sequela di paparazzate sempre più eloquenti. Sembra, inoltre, che lo sportivo abbia portato anche la figlia Isabel a casa della nuova amante: spuntano le foto e viene confermata la teoria della rabbia di Ilary Blasi per questo gesto poco galante dell’ormai ex marito.

Totti e Noemi Bocchi, a casa insieme con Isabel

Nel nuovo numero di Chi, spuntano altre foto di Francesco Totti sotto casa di Noemi Bocchi, intento a raggiungere la nuova fidanzata. Nulla di strano, dato che l’ex capitano giallorosso ha confermato la relazione, nata a suo dire dopo Capodanno dopo un anno passato a cercare di recuperare il rapporto con Ilary Blasi. Francesco ha parlato benissimo di Noemi, ammettendo che sua moglie ha compreso che questa relazione stesse nascendo ben prima del crack finale.

“Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina e il gps per sapere dove andavo, quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi”, ha spiegato Totti al Corriere della Sera.

Da tempo si vocifera che Ilary si fosse accorta della tresca grazie alla figlia Isabel che, portata dal padre a casa dell’amante e lasciata giocare con i due figli di Noemi, avrebbe raccontato alla madre di questi incontri. Le ultime foto del settimanale Chi confermano che Francesco ha portato Isabel a casa di Noemi e che la figlia minore conosce la nuova fidanzata del madre, alimentando il sospetto che gran parte della rabbia della Blasi sia dovuta proprio a questo affronto.

In effetti, sempre nell’intervista fiume che ha fatto molto parlare negli ultimi giorni, Francesco ha raccontato che Ilary non ha voluto lasciare con lui Isabel per tutto il mese di agosto, come concordato inizialmente, e l’ha portata con sé in Croazia. La motivazione sarebbe, dunque, da ritrovare nella vicinanza della nuova donna di Totti alla piccola, dato che durante le vacanze Noemi ha preso casa sul litorale laziale, il più vicino possibile a Francesco. Nel frattempo, in attesa dell’incontro con i rispettivi avvocati per sancire un accordo sulla separazione, sembra che Totti e Ilary stiano per rilasciare un nuovo comunicato.