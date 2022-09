Francesco Totti e Ilary Blasi, ''Tra una settimana l’incontro con gli avvocati, in arrivo nuovo comunicato''

Gossip TV

Francesco Totti e Ilary Blasi pronti a siglare gli accordi della separazione. In arrivo un comunicato ufficiale congiunto?

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno per rivedersi alla presenza dei loro legali per sancire gli accordi della separazione. Manca una settimana ma la tensione è tanta, soprattutto dopo l’ultima intervista dell’ex capitano giallorosso. Sembra che i due contendenti siano pronti a rilasciare un comunicato ufficiale, questa volta congiunto, per cercare di calmare le acque.

Totti Vs Ilary: trattative, nuovo comunicato e…

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono detti addio ed è scoppiato il caso più succulento dell’estate, con voci di corridoio su infedeltà reciproca, foto dello sportivo con la nuova fiamma Noemi Bocchi, e i viaggio infiniti della presentatrice Mediaset. Francesco ha rotto il silenzio con un’intervista fiume, raccontando di non aver tradito per primo, anzi di aver sopportato in silenzio pur sapendo dell’infedeltà della moglie per quasi un anno, nella speranza che tutto tornasse alla normalità.

Tra rapimenti di Rolex e insinuazioni sul presunto amante di Ilary, Totti ha confermato anche la sua relazione con Noemi, nata a suo dire dopo Capodanno quando ormai con Ilary era finita, dato che nessuno dei due è riuscito a impegnarsi seriamente per ricostruire il rapporto ormai logorato da tempo e bugie. Ilary ha commentato caustica, attirando le parole assurde di Alex Nuccetelli, che è chiaro essere dalla parte di Totti, che descrive come un uomo dedito alla famiglia e alla moglie, contrariamente a Fabrizio Corona che è pronto a mostrare tutte le prove, asserendo che la coppia si tradisce da anni. In tutto questo marasma di informazioni, Ilary e Francesco si rivedranno per sancire la separazione tra una settimana, insieme al loro legali, come riportato da Il Messaggero, che fa sapere quali misure sono state prese prima della firma e della contrattazione.

“Il primo passo prevederebbe proprio lo stop alle dichiarazioni pubbliche. Insomma costretti a silenzio […] E già perché entrambi avrebbero molte frecce ai loro archi”.

Secondo il quotidiano, oltre a dover rimanere nel silenzio stampa sino agli accordi finali, Totti e Ilary vorrebbero far uscire un nuovo comunicato ufficiale, questa volta congiunto, per cercare di arginare il gossip creato dall’ex calciatore con le sue dichiarazioni. Nel frattempo, Silvia Toffanin ha rivelato se Francesco Totti o Ilary Blasi saranno presenti come ospiti a Verissimo.