''Francesco Totti parlerà a breve'': l’amico Alex Nuccetelli conferma, nel frattempo Noemi Bocchi si fa avanti

Continuano i gossip sulla ex coppia più chiacchierata di questa torrida estate, quella composta da Ilary Blasi e Francesco Totti. Mentre Chi rivela perché Ilary è partita per la Croazia con la figlia Isabel, Alex Nuccetelli conferma la volontà dell’ex capitano giallorosso di rompere al più presto il silenzio stampa.

Totti ci ricasca con Noemi, Ilary furiosa: cosa è successo?

Nuove segnalazioni su Ilary Blasi e Francesco Totti. Abbiamo lasciato la presentatrice in Croazia con la figlia Isabel, dopo lungo girovagare in solitudine, mentre l’ex capitano giallorosso è rimasto a Sabaudia per concludere lontano dai riflettori le sue vacanze estive, insieme ai figli maggiori Cristian e Chanel. Ad insospettire, tuttavia, è stata ancora una volta la vicinanza a Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Totti, che ha preso in affitto una casa estiva a pochissimi chilometri dalla faraonica villa dello sportivo. E così, la coppia è caduta nella trappola tesa dai fotografi di Chi, che hanno paparazzato ancora una volta Totti a casa di Noemi.

“Ecco infatti Francesco Totti, mentre in macchina, con una coppia di amici, raggiunge l’abitazione al Circeo di Noemi. Esce dalla vettura a testa bassa e varca la porta d’ingresso. (…) Questa volta con Totti c’era una coppia di amici. La macchina si è fermata proprio dove, pochi giorni fa, avevamo visto parcheggiare Noemi. L’ingresso del Capitano è stato registrato alle 22.30 mentre l’uscita, fino alle due di notte, non c’è stata”.

Secondo quanto riportato dal magazine di Alfonso Signorini, inoltre, Francesco avrebbe nuovamente portato Isabel a giocare con i figli di Noemi, venendo meno ad ogni logica e mandando su tutte le furie Ilary, che per questo motivo si sarebbe affrettata a tornare a Sabaudia e organizzare una vacanza in Croazia con Isabel.

Mentre, dunque, secondo questa ricostruzione è Totti il “colpevole” di questa situazione, ormai invaghito di Noemi al punto di non rispettare il volere della donna che gli è stata accanto per un ventennio, per Alex Nuccetelli la verità sarebbe un’altra. L’amico di Totti ha fatto una rivelazione sconcertante a Novella 2000, tornando ad attribuire la causa della crisi a Ilary e dichiarando che a breve Francesco romperà il silenzio stampa.

“Per Francesco la famiglia è tutto, non si sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave. Senza un valido motivo, Francesco non si sarebbe mai allontanato, per lui la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa e per Ilary provava un amore esagerato, un’attrazione viscerale, qualcosa di grave è successo […] Quello che so è che Francesco assolutamente parlerà a breve, è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio. E dopo quel fatto da tempo considerava il rapporto con Ilary ormai tramontato”.