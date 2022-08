Ilary Blasi rivela la nuova meta e con chi è in viaggio

Gossip TV

Ilary Blasi parte nuovamente per un viaggio lussuoso, e rivela dove si è recata con la figlia Isabel.

Ilary Blasi è nuovamente in viaggio. Dopo l’annuncio della separazione de Francesco Totti, la presentatrice approda in Croazia con la figlia Isabel e un altro importante membro della sua famiglia.

Ilary Blasi in Croazia con figlia e nipotini

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati tra un mare di polemiche, nonostante gli appelli di entrambi volti a proteggere la serenità della propria famiglia. Dopo un ventennio insieme, la coppia si è detta addio e il gossip si è scatenato, attribuendo a Totti una love story con Noemi Bocchi, smentendo le voci sulla gravidanza di quest’ultima così come quelle che avrebbero voluto Ilary immersa in un nuovo flirt.

La presentatrice de L’Isola dei Famosi ha deciso di replicare ai pettegolezzi a suon di viaggi, diligentemente filmati e documentati grazie a Instagram, mostrandosi insieme alla famiglia e ai figli, lasciando poi a Francesco la possibilità di risiedere in modo fisso nella loro mega villa a Sabaudia durante tutta la stagione estiva. Dopo Africa, Dolomiti e il paesino d’origine nel quale ha potuto riabbracciare la nonna, Ilary è partita di nuovo con la figlia Isabel.

Per alcune ore tutti si sono chiesti dove fosse diretta Blasi insieme alla minore dei figli, e ora finalmente lei ha svelato tutto, mostrandosi nel mare cristallino della Croazia. Ilary e Isabel si sono unite a Silvia, sorella della presentatrice e ai suoi figli, per una gita in barca e una pausa lontano dall’Italia durante la quale la romana non smette di mostrare il suo fisico e il suo impeccabile stile alla moda.