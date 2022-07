Ilary Blasi, "furiosa per le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi, il patto era di tenere nascosto il flirt"

Gossip TV

L'indiscrezione sulla coppia diffusa dal settimanale 'Chi'. L'accordo pare fosse quello di mantenere una riservatezza ma le foto sul magazine avrebbe fatto infuriare Ilary.

È ormai trascorsa più di una settimana dall’ufficializzazione della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Una separazione avvenuta con un comunicato disgiunto diramato dall'Ansa e anticipata da Dagopsia. Proprio il portale diretto da Roberto D'Agostino, aveva diffuso l'indiscrezione sulla coppia nel febbraio scorso, dopo il quale sono avvenute una serie di seccate smentite da parte della Blasi.

A cercare di ricostruire tutta la vicenda, oggi il settimanale Chi, ha cercato di fare chiarezza sugli eventi, in particolare il motivo per il quale qualche mese fa, Ilary ha rilasciato diverse interviste in cui, anche solo ipotizzando un tradimento da parte del marito, la loro unione non sarebbe potuta continuare,.

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, molti retroscena sulla separazione non sarebbero emersi perché l'intera Capitale avrebbe fatto muro per tutelare l'ex capitano giallorosso. Ma non è tutto. Francesco Totti non avrebbe tradito Ilary per questo la conduttrice romana "ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere avuto una relazione con Noemi. Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento parlando di una brutta figura dei media. Se lo ha fatto era perché era sicura di non essere smentita dai fatti”.

Le cose sarebbero precipitate dopo le immagini esclusive sempre di Chi che ha immortalato Francesco Totti sotto casa della Bocchi.

“Per questo Ilary si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto di Chi”, ha racconta il settimanale. “Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme. Forse Totti, senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi".

Ecco dunque il motivo per cui l'annuncio della separazione è arrivato come un fulmine al cielo sereno, soprendendo davvero tutti.