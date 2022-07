Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi nello stesso locale un anno fa: lo scoop di Dagospia [FOTO]

Gossip TV

Spuntano le foto di una serata in un locale del 21 ottobre nel 2021: al ristorante La Villa a Roma sono stati immortalati Francesco Totti con la moglie Ilary Blasi alcuni amici e Noemi Bocchi.

Continuano ad arrivare indiscrezioni in merito al gossip più bollente dell'estate 2022. Da diversi giorni ormai, la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta travolgendo la coppia in un vortice mediatico senza precedenti con continui e dettagliati retroscena che superano ogni fantasia.

Dopo il servizio uscito sul settimanale Chi, sembra che Francesco Totti, secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera nella tarda serata di ieri, sarebbe pronto a parlare raccontando la sua verità, l'ex capitano giallorosso sarebbe infatti "giunto al limite della sopportazione".

Ma non è ancora fintia qui. Oggi, il portale Dagospia ha sganciato una nuova bomba. Il portale diretto da Roberto D'Agostino ha diffuso alcune foto di Totti e Ilary nel corso di una serata del 21 ottobre 2021 in cui la coppia era a cena in un locale a Roma di proprietà di Andrea Battistelli, protagonista di Temptation Island per il compleanno della sua fidanzata Anna Boschetti. Nel corso della serata, accanto a Francesco e alla Blasi, è spuntata anche Noemi Bocchi, la nuova presunta fiamma del "Pupone".

"Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi nello stesso locale. La stessa sera, a pochi tavoli di distanza. " [...] Il 23 ottobre 2021, quattro mesi prima che questo sito lanciasse la bomba, l’ex calciatore e la conduttrice erano a cena al ristorante “La Villa”, zona Monteverde a Roma. Locale di proprietà di tal Andrea Battistelli, protagonista qualche estate fa del programma tv “Temptation Island” assieme alla sua fidanzata Anna Boschetti. Totti e Ilary con gli amici, a qualche tavolo di distanza Noemi Bocchi. Come dimostrano le immagini, la terza incomoda viene immortalata mentre accenna qualche passo al tavolo. Spacco inguinale, i tatuaggi ai polsi confermano che si tratta proprio di Noemi."

Presente alla cena anche il Pr romano e amico della coppia, Alex Nuccetelli:

Alla serata in questione tutto avveniva sotto lo sguardo vigile del vivace e loquace Alex Nuccetelli, il pr romano ex marito di Antonella Mosetti e body builder. Lui che avrebbe fatto conoscere vent’anni fa Ilary e Francesco. Lui che, come svelato da Dagospia lo scorso febbraio, avrebbe favorito la conoscenza tra Noemi e il Pupone.Proprio Nuccetelli aveva scelto di immortalare la serata. Un video di circa due minuti che abbiamo ripescato e fornisce ulteriori conferme sulla presenza del trio nello stesso posto, a pochi metri di distanza. Qualche passo di danza e un taglio al video, un piccolo montaggio. La telecamera inquadra l’altra parte della sala: una bionda è in piedi che balla ‘O surdato ‘nnammurato. È Noemi Bocchi. Pochi secondi ma basta uno screenshot al momento giusto per riconoscerla.Dando per scontato l’estraneità di Ilary, fin troppo azzardata la scelta di Totti di portarla nello stesso posto. Nuccetelli che conosceva Noemi sapeva che era lì? Inquadrata per caso o volontariamente con tanto di “montaggio” al video?