Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi insieme nello stesso ristorante: ex di Tempation Island conferma

Gossip TV

Spunta il video della serata in un ristornate romano dove erano presenti contemporaneamente Totti, Ilary e Noemi Bocchi.

A preannunciare la crisi totale e la conseguente separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci aveva pensato uno scoop sulla presenza dell’ex calciatore, della presentatrice e di Noemi Bocchi nello stesso locale. Ora spunta un nuovo video che conferma tutto, grazie ad un ex volto di Temptation Island.

Totti, Ilary e Noemi: cena ad alta tensione prima dell’addio

Quando inizio a palesarsi la possibilità che tra Francesco Totti e Ilary Blasi fosse tutto finito, lo scoop di Dagospia sollevò un polverone, raccontando che moglie e marito si trovavano a cena nello stesso ristorante con Noemi Bocchi, diventata poi amante dell’ex calciatore, a fine ottobre 2021.

“Il 23 ottobre 2021, quattro mesi prima che questo sito lanciasse la bomba, l’ex calciatore e la conduttrice erano a cena al ristorante “La Villa”, zona Monteverde a Roma. Locale di proprietà di tal Andrea Battistelli, protagonista qualche estate fa del programma tv “Temptation Island” assieme alla sua fidanzata Anna Boschetti. Totti e Ilary con gli amici, a qualche tavolo di distanza Noemi Bocchi. Come dimostrano le immagini, la terza incomoda viene immortalata mentre accenna qualche passo al tavolo. Spacco inguinale, i tatuaggi ai polsi confermano che si tratta proprio di Noemi”.

Non è chiaro se è stata proprio quella sera galeotta per lo sbocciare della nuova love story di Francesco. L’ex capitano giallorosso ha confermato di aver intrapreso una relazione con Noemi solo dopo Capodanno, quando ormai le cose con Ilary non erano più recuperabili. In effetti, Anna Boschetti ovvero la fidanzata di Andrea Battistelli, proprietario del ristornate in questione nonché ex volto di Temptation Island, ha confermato su Instagram che quella sera Totti e Blasi si sono tenuti alla larga e che nel locale c’era anche Noemi, segno che la crisi era già in atto ma che forse marito e moglie ancora non avevano preso la decisione di lasciarsi. Francesco, che ha portato Isabel a casa della nuova fidanzata, ha parlato di Noemi al Corriere della Sera, confidando:

“Noemi è l'opposto di Ilary, anche come carattere. Ma non mi piace fare paragoni. […] Prima ci frequentavamo come amici. Poi, dopo Capodanno, è diventata una storia. Quando il 22 febbraio Dagospia ha pubblicato la foto allo stadio, quella scattata a dicembre, Ilary me ne ha chiesto conto. Io ho negato. All’inizio non ho detto la verità, né a lei né ai figli; com’era inevitabile che fosse, visto che speravo ancora di salvare tutto. Ma a quel punto mi sono tolto un peso, e ho domandato a Ilary di quest’altro uomo. Anche lei sulle prime ha negato. Diceva di non averlo mai incontrato. Poi ha capito che sapevo, e mi ha raccontato che con quel tipo si erano visti solo per prendere un caffè. Abbiamo avuto un confronto a tre anche con Alessia, ed entrambe hanno negato. In realtà so che si erano conosciuti già nel marzo del 2021. E che lei ha frequentato lui e altri uomini un po’ troppo da vicino. Prima che nascesse la mia storia con Noemi”.