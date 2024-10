Francesco Totti fotografato in un albergo con la giornalista Marialuisa Jacobelli: "Sì io e lui abbiamo una liaison"

Gossip TV

Il settimanale Gente, ha pubblicato le immagini dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, da tre anni legato a Noemi Bocchi, dopo il divorzio con Ilary Blasi, insieme alla cronista sportiva Marialuisa Jacobelli che ha confermato di avere una frequentazione con il Pupone.

Francesco Totti paparazzato con la giornalista Marialuisa Jacobelli

Un vero e proprio colpo di scena si è abbattuto sul mondo del gossip italiano: Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli sono stati fotografati insieme mentre lasciavano lo stesso hotel a Roma. Lo scatto è stato pubblicato in esclusiva dal settimanale Gente, che ha lanciato una vera e propria bomba mediatica sulla copertina, titolando in modo provocatorio: "Totti ci ricasca?". La domanda, non troppo velata, fa subito pensare che l'ex capitano della Roma, dopo la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi e una relazione apparentemente stabile con Noemi Bocchi, possa essere coinvolto in un nuovo capitolo sentimentale con la giornalista sportiva.

Interpellata direttamente dal settimanale a proposito delle immagini compromettenti, Marialuisa Jacobelli ha confermato senza mezzi termini l’esistenza di un rapporto con Totti. La giornalista ha dichiarato in modo diretto: "Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente", lasciando poco spazio ai dubbi. Ha poi confermato apertamente la relazione con un laconico: "Sì, abbiamo una liaison", ammettendo così la frequentazione con l’ex calciatore. Una rivelazione che getta nuova luce sulla vita privata di Totti, creando inevitabilmente un certo scalpore.

La copertina del settimanale Gente, che mostra Totti e Jacobelli uscire dallo stesso albergo, ha immediatamente fatto il giro del web e dei media, scatenando una valanga di reazioni e supposizioni. Dopo la fine del suo storico matrimonio con Ilary Blasi, conclusosi tra accuse reciproche e pesanti battaglie legali, Totti sembrava aver trovato una nuova stabilità sentimentale accanto a Noemi Bocchi, con cui è legato ormai da circa tre anni. Tuttavia, questo nuovo avvistamento con Jacobelli mette tutto in discussione e apre una nuova pagina di gossip attorno all’ex campione.