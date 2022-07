Gossip TV

The Pipol Gossip svela un nuovo gossip sull'ex calciatore della Roma e sulla sua nuova presunta fiamma.

A distanza di poco più di dieci giorni dal comunicato disgiunto diramato da Francesco Totti e Ilary Blasi nel quale hanno annunciato la separazione dopo 17 anni di matrimonio, continuano le indiscrezioni sulla coppia in riferimento, soprattutto alla nuova presunta fiamma dell'ex capitano giallorosso, la 34enne romana Noemi Bocchi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi vivrebbero già insieme l'indiscrezione sull'ex capitano giallorosso

Mentre Ilary, dopo il viaggio in Tanzania con i figli ha fatto ritorno a Sabaudia per la prima volta senza Francesco, su quest'ultimo è arrivato l'ennesimo rumors sul suo rapporto con la Bocchi, secondo il quale i due sarebbero già andati a vivere insieme.

"Ilary Blasi, tornata dalla vacanza in Tanzania - si legge su The Pipol Gossip - si è rifugiata con i suoi affetti sicuri a Sabaudia dove possiede casa e dove trascorreva le vacanze con il suo Francesco Totti. Ilary, sui social, si mostra più sexy che mai. Le sue foto diventato virali scatto dopo scatto come se fosse un calendario. Sul suo viso pare tornato il sorriso in questo periodo che sta vivendo da single anche se la ferita è aperta e fa malissimo. Francesco, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. Ma adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo."

Secondo il portale dunque Totti sarebbe in procinto di ricongiungersi con i tre figli per trascorre qualche giorno di vacanza con loro, mantenendo però l'assoluto riserbo sulla sua relazione la cui ufficialità sarebbe ancora molto lontana.

Secondo quanto rivelato invece dal settimanale Chi, l'ex capitano della Roma non avrebbe mai voluto che la relazione venisse allo scoperto, sia ora che, probabilmente, in futuro:

"Totti ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere una relazione con Noemi. Al punto che Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito parlando di una brutta figura dei media. Se lo ha fatto, è perché era sicura di non essere smentita dai fatti. Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto di “Chi”. Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme. Forse Totti, senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi. Ma il cerchio si stava chiudendo, non poteva più nascondersi, prima o poi anche la rete di protezione e le strategie del Capitano sarebbero crollate. E forse, inconsciamente, aspettava di essere “beccato”