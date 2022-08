Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno un accordo: ecco quando usciranno allo scoperto

Gossip TV

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, l'ex capitano giallorosso e la 34enne romana, avrebbero stretto un patto prima di mostrarsi pubblicamente insieme.

Francesco Totti e la sua nuova presunta fiamma, Noemi Bocchi avrebbero stretto un accordo prima di venire allo scoperto.

L'ex capitano giallorosso e la 34enne romana, sono stati avvistati spesso nello stesso ma mai insieme e ci sarebbe una ragione precisa. Totti è stato immortalato diverse volte sotto casa della Bocchi mentre. quest'ultima, attualmente avrebbe preso una casa al Circeo per poterlo più facilmente incontrare ora che l'ex calciatore si trova a Sabaudia con i figli.

Di recente si è parlato anche di un incontro avvenuto a largo su uno yacht, lontano da occhi indiscreti. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, Totti e Noemi usciranno allo scoperto "quando la battaglia legale con Ilary Blasi sarà finita."

Dopo l'annuncio della separazione dopo quasi vent'anni di matrimonio, per la coppia ci sarebbero diverse questioni da affrontare e sarebbe al momento assolutamente inopportuno e controproducente che Totti e la Bocchi si mostrassero insieme o ufficializzassero il loro rapporto.

"Per il momento preferisco non farsi vedere in pubblico almeno fino a quando la battaglia legale con Ilary Blasi non sarà finita. E finalmente tutti potranno costruirsi un nuovo equilibrio."

Secondo Il Messaggero la procedura non è ancora ufficialmente iniziata. La coppia avrebbe deciso per "una separazione lampo con una negoziazione assistita, una procedura che consente di raggiungere lo status di separati in breve tempo, senza doversi scontrare in tribunale".

Francesco Totti e Ilary Blasi dovranno spartire anche un vero e proprio impero economico, tra società e immobili.