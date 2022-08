Gossip TV

L'ex capitano della Roma a Sabaudia. Noemi Bocchi al Circeo: ecco dove si sono incontrati.

Dopo essere stato ripetutamente avvistato sotto casa di Noemi Bocchi al centro di Roma, l'ex capitano giallorosso, Francesco Totti risiede da giorni a Sabaudia, località balneare in provincia di Latina nella super villa con cui ha sempre trascorso le vacanze estive in compagnia della moglie Ilary Blasi e i tre figli.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, "e quello yacht al largo" , il nuovo incontro in alto mare

Totti si è dato il cambio con Ilary la settimana scorsa ed è stato immortalato tra le spiagge di Latina, conscendendosi a qualche selfie e qualche cena con l'amico di sempre, Vincent Candela. Le indiscrezioni sulle vacanze dell'ex capitano non sono finite naturalmente qui e nei giorni scorsi, secondo quanto riferito da Dagospia, Noemi Bocchi avrebbe preso casa al Circeo, località a pochi minuti da Sabaudia, per poter stare vicino al suo nuovo compagno.

La coppia però non è stata mai avvistata dagli attenti sguardi dei paparazzi. Come mai? Secondo quanto riferisce Il Messaggero, Totti e la Bocchi si guarderebbero bene nel voler stare a vista di sguardi indiscreti e si sarebbero concessi un incontro in alto mare. La 34enne romana, che quest'estate ha rinunciato per la prima volta a trascorre le vacanze in Sardegna - dove è solita andare ogni anno almeno un paio di settimane - sarebbe infatti stata avvistata a bordo di un tender che l'ha portata su uno yacht ancorato al largo per fare poi rientro dopo qualche ora. Naturalmente "il dolce naufragar" della Bocchi è risultato alquanto sospetto e sono in tanti a pensare che nello yacht lontano dalla riva abbia potuto incontrare il Pupone.

L'estate per la presunta coppia è a dir poco bollente e i due sono marchiati a vista da paparazzi e curiosi. E Ilary? Dopo il viaggio in Tanzania, il soggiorno a Sabaudia al momento si è trincerato in un silenzio social. Secondo quanto riferito dagli ultimi gossip, si troverebbe in montagna con le due sorelle maggiori, Melory e Silvia.