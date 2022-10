Francesco Totti e Noemi Bocchi: fotografati insieme allo stadio di Montecarlo (aria infelice e il web non perdona)

Gossip TV

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più: eccoli sugli spalti dello stadio Luigi II, nel Principato di Monaco durante la il match Monaco-Clermont.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati fotografati domenica allo stadio Luis II di Montecarlo sugli spalti a seguire la partita della Ligue 1 tra Monaco e Clermont. Le immagini di Canal+, hanno fatto immediatamente il giro del mondo e il Pupone insieme alla 34enne romana a Monaco hanno infiammato i media e i social italiani.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: insieme allo stadio a Montecarlo

La prima foto sugli spalti risale a quella ormai nota dello scorso febbraio nello stadio Olimpico di Roma. L'ex capitano giallorosso era in tribuna vip in occasione di Roma - Genova mentre, la Bocchi, era seduta quale fila indietro. Un'immagine che ha tenuto banco per mesi quando hanno iniziato a circolare le voci della presunta relazione di Totti con la designer. A distanza di mesi, la coppia non si nasconde più e sono tornati insieme allo stadio dopo le immagini del Pupone postate sul profilo Instagram in un locale a Ponte Milvio accanto alla Bocchi che cantava e ballava insieme ad alcuni amici.

L'ex n10 della Roma e la Bocchi sono apparsi seri quasi contriti. Qualcuno ha ipotizzato che la partita non fosse così entusiasmante mentre, tanti altri, hanno evidenziato con ironia le loro espressioni apparentemente poco felici.

L'apparizione della coppia a Montecarlo è arrivata subito dopo il primo round giudiziario che ha visto contrapposte le richieste di Totti e quelle di Ilary Blasi. Venerdì 14 ottobre, c'è stato il passaggio preliminare nella quale si è discusso della restituzione degli ormai famosi Rolex di Totti e di una serie di oggetti della Blasi, tra cui le borse e le scarpe, terminata con un nulla di fatto. Il giudice si è infatti riservato per decidere se aprire o meno un'istruttoria.