Francesco Totti e Noemi Bocchi, fonte vicina alla coppia svela: "Tra loro problemi da tempo"

Francesco Totti e Noemi Bocchi starebbero attraversando una fase piuttosto delicata nella loro relazione, un momento di tensione che, secondo quanto emerge da Fanpage, risalirebbe a ben prima degli scatti che hanno ritratto Totti accanto alla giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, lei sarebbe furiosa dopo le foto dell'ex calciatore con Marialuisa Jacobelli

L'ex capitano giallorosso è stato immortalato insieme alla giornalista mentre lasciavano lo stesso hotel a Roma. Lo scoop è stato diffuso dal settimanale Gente e c'è stata anche la conferma da parte della diretta interessata. Interpellata direttamente dal magazine diretto da Umberto Brindani, la Jacobelli ha dichiarato in maniera molto schietta che ha in corso una laison con Totti. L'ex marito di Ilary Blasi sembrava aver trovato una nuova stabilità sentimentale accanto a Noemi Bocchi, con cui è legato ormai da circa tre anni.

Noemi Bocchi cancella le foto con Totti

Tuttavia, questo nuovo avvistamento con mette tutto in discussione e apre una nuova pagina di gossip attorno all’ex campione. E secondo quanto ha riferito una fonte a Fanpage, la Bocchi (che nel mentre ha cancellato la maggior parte delle foto con l'ex capitano su Instagram) sarebbe furiosa.

Totti e Noemi avrebbero da tempo scelto di vivere la loro relazione in modo riservato e protetto, un’idea che sarebbe partita proprio da Noemi. La compagna dell’ex capitano della Roma sarebbe infatti molto gelosa e, secondo quanto si apprende, avrebbe limitato alcune libertà di Francesco, come partecipare a eventi o serate in solitaria e persino frequentare alcuni suoi vecchi amici. Un atteggiamento, però, non sarebbe completamente accettato dall’ex calciatore, dunque la coppia aveva già dei problemi ancora prima dell'avvistamento di Totti insieme alla giornalista sportiva.

Nonostante il clima teso, Totti e Noemi stanno cercando di ritrovare la loro serenità. A testimonianza di questo tentativo di riconciliazione, i due sarebbero partiti insieme per un viaggio già programmato a Miami, dove Francesco parteciperà a un torneo di padel in compagnia di alcuni ex colleghi del mondo del calcio. Questo viaggio, secondo la fonte, era stato organizzato da tempo e rappresenta un’occasione per la coppia di staccare dalla pressione mediatica.