Francesco Totti e Noemi Bocchi, cosa è successo tra loro dopo il successo del documentario Unica?

Gossip TV

Le rivelazioni di Ilary Blasi nel documentario Unica hanno sconfitto la coppia composta da Francesco Totti e Noemi Bocchi? Ecco la verità.

Cosa è successo dopo l’uscita del documentario Unica su Netflix, dove Ilary Blasi ha rivelato tutta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, tirando in ballo anche l’attuale compagna Noemi Bocchi? Sembra che le rivelazioni shock non abbiano scalfito la coppia, ecco il gossip.

Ilary Blasi tra Totti e Noemi? Cosa è successo dopo le rivelazioni bomba

A distanza di un anno e mezzo dal comunicato ufficiale in cui sanciva la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha avuto la sua vendetta. E se la vendetta è un piatto che va servito freddo, la presentatrice Mediaset ha colto nel segno con le sue rivelazioni shock nel documentario Unica, uscito su Netflix e visto da milioni di spettatori in tutto il mondo. Durante le sue rivelazioni, Ilary ha tirato in ballo anche Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, scatenando una nuova ondata di gossip sulla coppia felice.

Queste rivelazioni, dunque, hanno avuto qualche disastrosa conseguenza sulla love story? Secondo il settimanale Chi, che dedica la copertina propio a Totti e Noemi, i due sarebbero sereni e più uniti che mai. Noemi avrebbe totalmente ignorato la questione, pubblicando anche una frase eloquente sui social contro tutte le malelingue, mentre Totti ha commentato laconico prendendo atto della scelta dell’ex moglie di continuare la guerra.

“Agli amici Noemi ha ribadito il proprio disinteresse per l’argomento, facendo capire di non aver nemmeno mai visto il documentario. Totti, invece, sembrava più dispiaciuto per il coinvolgimento di Noemi e per i figli, che hanno dovuto sopportare questa nuova ondata mediatica”.

Questo il gossip riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nel frattempo, anche l’amico di Totti Alex Nuccitelli ha detto la sua sulle parole di Ilary, mentre si attende un nuovo appuntamento in Tribunale per nuovi termini della separazione a gennaio. Cosa dovremmo aspettarci? Di certo Francesco non ci andrà giù leggero dopo questi sgambetti mediatici.