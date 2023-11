Francesco Totti commenta le rivelazioni di Ilary Blasi nel documentario Unica, cosa ha detto

Gossip TV

Francesco Totti reagisce così alle rivelazioni dell’ex moglie Ilary Blasi nel documentario Unica. Cosa ha detto l’ex capitano giallorosso.

Ilary Blasi ha fatto il colpaccio con il documentario Unica, primo in classifica su Netflix dove milioni di utenti sono rimasti con il fiato sospeso durante le rivelazioni della presentatrice. Ma come ha reagito Francesco Totti alle parole dell’ex moglie? Ecco il laconico commento dell’ex capitano giallorosso.

Francesco Totti, ecco come ha reagito alle dichiarazioni dell’ex moglie

Dopo mesi e mesi di silenzio, concentrandosi sulla carriera televisiva ed evitando il più possibile di cedere alla tentazione di replicare ai duri affondi dell’ex marito Francesco Totti, Ilary Blasi si è presa la sua rivincita. La conduttrice de L’Isola dei Famosi, infatti, è protagonista del documentario Unica su Netflix, dove per la prima volta racconta la sua versione dei fatti, decisamente differente da quella propinata da Totti attraverso le sue interviste. Tantissimi i gossip bomba rilasciati da Ilary con nonchalance, dalla questione Rolex alla scoperta che Francesco, approfittando della sua assenza lavorativa, portava la figlia minore Isabel a trascorrere giornate con Noemi Bocchi e i figli, tenendola all’oscuro di tutto.

Mentre Alex Nuccitelli ha commentato lapidario le dichiarazioni di Ilary, da parte di Totti arriva una replica ben più laconica. Secondo il Corriere della Sera, lo stesso quotidiano dove mesi prima Francesco aveva raccontato nei dettagli la sua storia accusando Ilary di averlo tradito per primo, lo sportivo avrebbe detto: “Faccia e dica quello che vuole”. Chi lo conosce ha riportato al giornale che Totti sarebbe “rassegnato ma sereno, impermeabile alle accuse”.

Certo Unica demolisce totalmente la versione fornita dall’ex capitano giallorosso, che parlò di tradimento mentre Ilary racconta di un caffè preso con la sua migliore amica Alessia in mezz’ora prima di prendere il treno per tornare a Roma. Caffè che le sarebbe costata la fiducia del marito, pronto a perdonarla solamente a patto che chiudesse ogni rapporto con la migliore amica e con i social, esattamente nello stesso periodo in cui lui già frequentava in modo ufficiale Noemi, tenendola al sicuro dai paparazzi. Nel frattempo, anche Chanel Totti ha commentato il documentario della madre, lasciando tutti senza parole.