Francesco Totti e Noemi Blocchi, l'ex capitano della Roma fa sul serio: spunta l'anello [foto]

Mentre Francesco Totti e Ilary Blasi si apprestano al primo incontro-scontro in tribunale, previsto per la giornata di venerdì 14 ottobre, l'ex n.10 della Roma è stato immortalato nuovamente con Noemi Bocchi e le ultime foto diffuse dal magazine Chi, rivelano un dettaglio che non può passare inosservato.

Francesco e Noemi stati stati avvistati in un ristorante nella capitale insieme alla figlia di Totti e Ilary, Isabel e ai figli della 34enne romana e oltre agli sguardi complici e pieni d'amore, è stato avvistato un prezioso anello al dito della Bocchi. Sembrerebbe proprio che il Pupone faccia sul serio con la sua nuova compagna con la quale di recente ha trascorso insieme il suo 46esimo compleanno.

Ma non è finita qui. Stando alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, Totti si sarebbe trasferito a Roma Nord, in piazza Stefano Jacini a Villa Clara proprio insieme a Noemi Bocchi. Un'abitazione, quella scelta dall'ex capitano giallorosso, che si troverebbe all'ultimo piano di un ricco e rinomato comprensorio con piscina e campi da tennis. Un'altra scelta molto significativa che conferma l'importanza e la solidità nella relazione tra i due.

Secondo quanto ha riferito di recente Il Messaggero, intanto, la prima udienza tra gli ex coniugi, sarebbe caratterizzata da un ricorso d'urgenza richiesto dalla Blasi alla quale oltre alle borse firmate Dior, Gucci e Chanel, sarebbero sparite anche una serie di scarpe griffate che la conduttrice sarebbe intenzionata a riavere indietro. Un discorso analogo per Francesco Totti che intende recuperare il lotto di costosi orologi svizzeri Rolex spariti dalla cassetta di sicurezza.