Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: alle 19 il comunicato stampa

Questa volta l'addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe ufficiale. A rivelarlo in esclusiva, Dagospia e il Corriere della Sera, la cui fonte, scrive la testata è "diretta, direttissima".

L'ex capitano giallorosso e la conduttrice romana annunceranno la separazione con un comunicato congiunto che verrà diffuso nella giornata di oggi alle ore 19.

Nel febbraio scorso era già esploso il gossip sulla coppia con annessi tradimenti ma Ilary aveva smentito seccamente e più volte parlando di un accanimento mediatico. Anche Totti su Instagram aveva smentito parlando di "fake news" stanco di dover puntualmente smentire.

Ilary e Francesco Totti si sono sposati il 19 giugno 2005. Dal loro matrimonio sono nati tre figli, Cristian nato il 6 novembre del 2005 Chanel, la secondogenita nata il 13 marzo del 2007 e Isabel nata invece il 10 marzo del 2016.

La pagina Instagram di The Pipol gossip ha rivelato ulteriori dettagli sulla separazione della coppia:

"Il crollo della relazione tra i due è avvenuto quando Francesco ha perso il papà Enzo, lo Sceriffo; e ha cercato e trovato affetto in modo completamente casuale in una nuova figura Noemi, ragazza fotografata allo stadio e venuta allo scoperto quando Dagospia ha lanciato la notizia e le foto di lei. Francesco, vivrebbe in casa con Noemi da due mesi, ma questa è un’altra storia, una storia d’amore che ricomincia da zero senza aggiungere altri commenti."