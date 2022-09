Gossip TV

La coppia vivrebbe sotto lo stesso tetto ma da "separati in casa" e un separazione consensuale sembra lontana. Le ultime indiscrezioni sull'ex capitano giallorossa e la conduttrice romana.

Francesco Totti e Ilary Blasi vivrebbero ancora insieme per il bene dei figli ma in una modalità da separati in casa. “Zero cordialità, dialoghi ridotti al minimo, civili quanto basta per evitare altri dispiaceri ai tre figli”, riferisce il Corriere della Sera.

Francesco Totti e Ilary Blasi si contendono il patrimonio da 110 milioni di euro

Il quotidiano conferma che la separazione tra l'ex capitano giallorosso e la conduttrice romana sarà tutt'altro che consensuale e che i due si contenderebbero un “patrimonio da 110 milioni”.

“Quanto alla questione più spinosa e incombente, non tira affatto aria di accordo - si legge sul Corriere della Sera - Meno che mai di separazione consensuale. Anzi, Francesco e Ilary si avviano ineluttabilmente verso la separazione giudiziale. E nemmeno delle più indolori, rapide e amichevoli. Con un patrimonio da 110 milioni i calcoli sono complicati. E i tempi di soluzione si prospettano lunghi. Dopo la clamorosa confessione a mezzo stampa sul Corriere del sempiterno Capitano della Roma (per i tifosi giallorossi tuttora non esiste che lui) — completa di rimpianti, accuse e recriminazioni — era evidente che i rapporti tra gli ormai ex coniugi non fossero destinati a migliorare. Totti ci ha provato fino all’ultimo a non chiudere nel peggiore dei modi 17 anni di matrimonio che sembrava indissolubile («Cercavo un accordo. Non volevo finire in tribunale, ma Ilary ha detto sempre no») eppure si è infranto. Con i suoi avvocati, Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace, ha offerto tutto ciò che ragionevolmente poteva, aumentando sempre la posta. Sperando in un sì”.

Il patrimonio della coppia è da capogiro ed è facile arrivare alla conclusione che, in vista delle ostilità, possa iniziare una guerra per ottenere il massimo dal divorzio. Ville, varie società gestite anche dai loro familiari, negozi, beni e oggetti di extralusso. Gli unici eredi sono i tre figli ancora minorenni, Cristian, Chanel e Isabel.

"Se davvero Ilary accettasse l’invito di Verissimo e di Silvia Toffanin - prosegue il Corriere - per raccontare a cuore aperto tutta ma proprio tutta la sua verità. Un’anteprima esclusiva di quanto accadrà nell’aula del tribunale”.