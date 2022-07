Gossip TV

Su Rai3 una puntata speciale del programma dedicata alla coppia.

Dopo il docu-film dedicato a Francesco Totti andato in onda su Rai Uno arriva uno speciale sulla coppia il cui addio è diventato l'argomento più caldo dell'estate 2023.

Francesco Totti e Ilary Blasi questa sera di nuovo insieme in tv: lo speciale di Blob

Oggi, sabato 30 luglio 2022, Rai 3 dedica uno speciale di Blob a Francesco Totti e Ilary Blasi in onde alle ore 20: Totti una sera a cena a cura di Alberto Piccinini.

Un racconto in chiave ironica che ripercorrerà la storia tra l'ex attaccante della Roma e la conduttrice ed ex velina di Passaparola, Ilary Blasi. Verranno mandati in ona i momenti più divertenti della coppia più amata della capitale, dai social agli spot pubblicitari. Blog frugherà negli archivi, ritrovando Totti in versione benzinaio, capotreno, il mago e il vigile, seguendo anche l'evoluzione della 41enne romana, da velina a conduttrice di reality show Mediaset come il Grande Fratello Vip e L'Isola dei Famosi.

Lo speciale sarà accompagnato dalla celebre sigla di Casa Vianello - in questo caso rimessa in musica da Ennio Morricone - la sitcom indimenticabile con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

"Una metafora tragicomica che fa da cornice ai frammenti tv di una coppia scoppiata" si legge sul comunicato Rai.

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono detti addio dopo 17 anni di matrimonio. Il comunicato disgiunto è stato diramato dall'Ansa l'11 luglio scorso. L'ex capitano giallorosso ha parlato di "una scelta inevitabile", mentre si sono susseguite con ritmo incalzante le voci di un tradimento da parte di Totti che si sarebbe innamorato della 34enne romana Noemi Bocchi, conosciuta durante un torneo di padel l'anno scorso.

Domenica 24 luglio scorso, Rai Uno ha trasmesso il docu-film Mi chiamo Francesco Totti che ha vinto gli ascolti tv della serata con oltre 1 milione e ottocento mila telespettatori e il 14.29% di share.

L'appuntamento con Totti una sera a cena è per questa sera, alle 20 su Rai 3.