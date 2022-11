Francesco Totti e Ilary Blasi, oggi il primo faccia a faccia in tribunale

Gossip TV

Si è tenuta in data odierna, venerdì 11 novembre 2022, la seconda udienza del processo tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il primo faccia a faccia per gli ex coniugi presenti, insieme ai loro rispettivi legali, per stabilire la restituzione di borse, scarpe e orologi.

Ilary è scesa da una Bmw insieme al suo avvocato Alessandro Simeone mentre l'ex capitano giallorosso è arrivato in tribunale con una Smart nera in compagnia di una donna. A piedi invece è arrivato il suo legale di sempre, Antonio Conte. L'udienza è durata circa un'ora davanti al giudice del tribunale civile di Roma, Francesco Frettoni.

Il giudice dovrà stabilire di chi sia la proprietà di alcuni oggetti che si stanno contendendo, quali borse, scarpe e gli orologi Rolex. Gli ex coniugi sono stati convocati per essere ascoltati sulla questione. Un secondo round di quella che si preannuncia una lunga e difficile battaglia sul patrimonio dell'ex coppia. Un'udienza blindatissima con guardie del corpo e carabinieri che hanno presidiato il luogo diverse ore prima. Non ci sono state dichiarazioni da parte di Totti e della Blasi e nemmeno da parte dei rispettivi legali. L'udienza di oggi, non ha riguardato la separazione giudiziale che si discuterà a marzo dell’anno prossimo.

Nel corso della prima sessione in tribunale, avvenuta venerdì 14 ottobre scorso, Totti e Ilary non erano presenti. A rappresentare l'ex capitano c'era l'avvocato Bernardini De Pace, che ha di recente comunicato di aver lasciato l'incarico.

Le immagini dell'arrivo di Ilary Blasi e Francesco Totti diffuse dal portale Whoopsee