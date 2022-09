Gossip TV

Nessuna separazione consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi: la battaglia è destinata a spostarsi in tribunale e si preannuncia una guerra per gli alimenti.

Francesco Totti e Ilary Blasi: è guerra per gli alimenti: lei vuole 37 mila euro, lui ne offre 7 mila

Secondo quanto riferisce dettagliatamente Il Corriere della Sera, le cifre messe in tavolo sarebbero a dir poco distanti e non ci sarebbe nessuna possibilità di accordo.

"La conduttrice dell’Isola dei Famosi - si legge sul Corriere - per firmare una consensuale, avrebbe chiesto sostanziosi alimenti: 20 mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (più o meno 5 mila e 800 ciascuno), per la bellezza di 37 mila e 500 in tutto, prendere o lasciare. L’iconico numero 10 giallorosso invece le avrebbe proposto zero (sì, zero) euro per lei (visto che guadagna molto bene) e 7 mila mensili per i ragazzi."

Non solo, Ilary e il suo legale starebbero procedendo anche per riavere le borse firmate (Dior, Chanel e Gucci) che Totti avrebbe sottratto nella speranza di riavere i suoi Rolex.

"Così il faticoso negoziato tra i legali, avviato dopo due mesi di forzata inerzia – Ilary è stata in vacanza a luglio e agosto e senza di lei non si poteva procedere – si sono bruscamente interrotte. Non solo. Mentre ancora si cercava l’accordo, l’avvocato dell’ex Letterina, Alessandro Simeone, ha presentato per conto della sua cliente un’azione di reintegrazione a difesa del possesso (ex art. 1168 del codice civile) al fine di riavere indietro le borse firmate sottrattele dal marito."

Visti i guadagni della Blasi (tra il contratto con Mediaset, sponsorizzazioni e aziende gestite anche dai suoi familiari) sarebbero più che ottimi,"i legali di Totti ritengono che la richiesta dei 20 mila euro mensili per il suo mantenimento sia eccessiva, fuori mercato. La controproposta a zero euro, in compenso, è stata presa quasi come un affronto, visto che Ilary si ritiene la parte lesa. Di qui la rottura totale, oltre che del matrimonio, anche delle trattative."