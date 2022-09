Francesco Totti e Ilary Blasi, Alex Nuccetelli la spara grossa: ''Ilary? Deve farsi un esame di coscienza''

Gossip TV

Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti, commenta la piccata replica di Ilary Blasi all’intervista fiume dello sportivo.

Francesco Totti ha parlato ma nessuno avrebbe potuto prevedere un tale disastro mediatico per le parole dell’ex capitano giallorosso. Tante le critiche al calciatore, difeso invece a spada tratta da Alex Nuccetelli che commenta la piccata replica di Ilary Blasi all’intervista dell’ormai ex marito.

Alex Nuccetelli fa delle rivelazioni su Francesco Totti e Ilary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano, a breve l’incontro con i rispettivi avvocati per decidere a chi andrà la villa all’Eur dove la coppia viveva con i figli Chanel, Cristian e Isabel, ma anche tutti gli altri numerosi beni accumulati negli anni. Nel frattempo, Totti ha rotto il silenzio con un’intervista fiume al Corriere della Sera ed è scoppiata una polemica enorme per le parole dell’ex capitano giallorosso che, trincerato dietro la volontà di non mettere in difficoltà a figli, non ha esitato a raccontare del tradimento della moglie e di alcuni retroscena che sarebbe stato meglio far rimanere privati, come il furto dei Rolex e il sequestro delle borse Hermès.

Lette le dichiarazioni dell’ormai ex marito, che ha confermato la storia d’amore con Noemi Bocchi - viste anche le molteplici paparazzate nel corso delle ultime settimane - Ilary ha commentato caustica e questa reazione proprio non è piaciuta ad Alex Nuccetelli. L’amico della coppia, ospite nello studio de I Fatti Vostri, ha infatti ripreso la presentatrice, dichiarando:

“Penso che se parli del bene dei figli devi farti un esame di coscienza e andare un po’ più piano”.

Un’affermazione incredibile dato che - lungi da noi trovare chi ha merito e chi ha colpa in questo orribile finale di una favola durata un ventennio - è proprio Totti il primo ad aver tirato fuori gli scheletri dall’armadio. Nuccetelli, dopo aver raccontato di aver fatto da tramite per il primo incontro tra Totti e Ilary, quando lei era ancora una Letterina di Passaparola e viveva a Milano, ha assicurato che l’ex calciatore è sempre stato molto legato alla sua famiglia, bisognoso del riscontro con la moglie Ilary, per poi raccontare della nuova relazione di Francesco con Noemi Bocchi, che anche questa volta ha richiesto la sua consulenza.

“Con Noemi è sicuramente iniziata in questo anno, si sono frequentati un poco prima. Lei è una brava ragazza e mi ha detto: “Ale non mi interfaccerò mai con una persona sposata e con figli” perché non era a conoscenza di quale fosse il quadro. Lui ha trovato una rinascita, non so se è innamorato però ha trovato una rinascita. Loro si sono conosciuti ad un evento in Sardegna dove lui era in compagnia della moglie. Lui l’ha notata ma da lì sono passati altre situazioni, altri mesi”.