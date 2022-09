Ilary Blasi replica all'intervista di Francesco Totti: "Ognuno è responsabile delle sue azioni"

L'intervista rilasciata questa mattina di Francesco Totti al Corriere della Sera ha creato, come prevedibile, un grande clamore mediatico. L'ex capitano giallorosso ha rotto il silenzio a distanza di due mesi dall'annuncio diffuso all'Ansa in cui entrambi hanno comunicato la fine del loro matrimonio dopo 17 anni.

Totti ha confessato di aver scoperto un tradimento da parte di Ilary, "uno choc", ha dichiarato l'ex capitano. L'inizio della fine della loro lunga storia che lo avrebbe a vivere una profonda depressione, dopo l'addio al calcio e la scomparsa del padre. Francesco ha ammesso quindi di vivere una storia d'amore con Noemi Bocchi, con la quale inizialmente, c'era solo un'amicizia.

Totti ha fatto intendere che la separazione con Ilary, al momento, non è affatto pacifica.

La reazione di Ilary Blasi non è tardata ad arrivare a distanza di pochi minuti dalle dichiarazioni di Totti. Ecco cosa riporta La Repubblica:

Secondo quanto riferisce inoltre il quotidiano, Ilary non intende replicare ulteriormente, ma parlerà solo in tribunale per il bene di Cristian, Chanel e Isabel. Stando a ciò che hanno confidato amici e collaboratori della Blasi, inoltre, emergeranno altri e importanti retroscena:

Stando a quanto ha dichiarato l'ex capitano giallorosso, sarebbe iniziata una guerra sui beni:

"Avrei preferito un comunicato solo, firmato da tutte e due, per dire che avevamo provato a superare le difficoltà ma non ci eravamo riusciti. Ilary non ha voluto: perché era andata in

a negare, ad assicurare che andava tutto bene; e non poteva rimangiarselo. Così ha scritto il suo comunicato, per sostenere che lei aveva fatto qualcosa per salvare il rapporto, e io no. Non volevo finire in tribunale. Così ho proposto: pensiamo prima ai figli, lasciamo la casa a loro, e noi ci alterniamo, facciamo tre giorni per ciascuno. Non volevo vedere i ragazzi con la valigia in mano, tra l’Eur e Roma Nord. Ma Ilary ha detto no. Allora le ho proposto di dividere la casa, in fondo è grande. Oppure di prenderne una tutta per lei. Niente da fare: in casa vuole restare soltanto lei, e basta. Poi non ci siamo più parlati, perché è partita con la sorella per la Tanzania. Una vacanza pagata da me."