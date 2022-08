Francesco Totti a Sabaudia, la prima estate senza Ilary, "si vede che non ha voglia di uscire"

Gossip TV

Totti immortalato nella località balneare in provincia di Latina con la figlia Isabel. L'ex capitano giallorosso sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Sabaudia senza Ilary Blasi.

Francesco Totti è tornato a Sabaudia per trascorre alcuni giorni di vacanza con i figli. L'ex capitano giallorosso si è dato il cambio con Ilary Blasi la scorsa settimana che, dopo la Tanzania e il breve soggiorno nella località balneare di Latina dove ha trascorso l'estate per decenni con la famiglia, pare sia partita per la montagna insieme alle due sorelle Melory e Silvia.

Francesco è stato immortalato in spiaggia, in acqua a giocare con Isabel, a fare la spesa, firmare autografi e a cena in compagnia del suo amico di sempre Vincent Candela.

Il Pupone si è visto poco in città. Giunto nella località pontina il 3 agosto scorso, "appena arrivato ha fatto un'abbondante spesa al Conad. Si vede che non ha voglia di uscire". "Non è cambiato nulla, continua a frequentare gli stessi amici di sempre, Ilary? Non si è vista" ha assicurato una persona molto vicina all'ex capitano.

"Ci accorgiamo che è qui quando sentiamo il rombo della Ferrari", raccontano lungo corso Vittorio Emanuele II, come riferito da Repubblica - Totti non ha particolari frequentazioni a Sabaudia, ma fa tranquillamente spesa al Conad, mettendosi spesso in fila per acquistare la pizza rossa di cui va ghiotto, non si fa mancare un dolce nella pasticceria napoletana a due passi dal Comune e spesso, quando vuole del cibo più ricercato, si reca alla "Sabaudia nostrana".

Per ciò che concerne Noemi Bocchi, pare che la nuova fiamma del Pupone abbia preso un appartamento in affatto a San Felice Circeo per poter stare accanto a lui. "Si sta facendo un bagnetto al Circeo, a 1 km o poco più dalla casa di Sabaudia", scrive Dagospia.