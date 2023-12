Francesco Monte, l’ex tronista di Uomini e Donne è ora un trapper: la sconvolgente trasformazione

Gossip TV

L’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte cambia vita. Ora è un trapper e si fa chiamare Kinari.

Sono anni che Francesco Monte, noto ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di lanciarsi a capofitto nel mondo della musica, finendo anche per creare una querelle contro Sanremo. Oggi, l’ex di Cecilia Rodriguez ha rivelato al mondo la sua nuova identità, il suo alter ego Kinari, trasformandosi in un vero trapper.

Uomini e Donne, Francesco Monte cambia vita

Ricordate il bellissimo Francesco Monte, tronista amato di Uomini e Donne, con il suo percorso con Teresanna Pugliese e poi di nero vestito mentre veniva lasciato in diretta nazionale dalla fidanzata Cecilia Rodriguez, che gli preferì Ignazio Moser? Ecco sembra che del ragazzo acqua e sapone, quella bellezza dell’uomo perfetto della porta accanto, sia completamente stata spazzata via dall’ultima scelta artistica di Monte. “A mezzanotte conoscerete Kinari, il mio alter ego, la mia rinascita”, ha scritto l’ex tronista prima della presentazione del primo singolo nelle vesti del trapper Kinari, ovvero “Repetir”.

Treccine, occhiali da sole all’ultima moda, un gilet bomber bianco ottico e l’anello al naso, così Francesco presenta la sua nuova vita, il suo alter ego Kinari che ha scelto di seguire intraprendendo un nuovo genere musicale. Del resto sono diversi anni che Monte ha deciso di seguire il suo istinto e coltivare la passione della musica. I più esperti di gossip si ricorderanno, ad esempio, che l’ex tronista fu protagonista di un’accesa querelle social contro il Festival di Sanremo e Ana Mena, scelta da Amadeus per calcare il palco dell’Ariston. Scelta che secondo lui non sarebbe dovuta ricadere su un’artista non italiana, premiando altri talenti come il suo che fu immediatamente escluso dalla kermesse musicale più ambita.

“Da quando vivo ad Ibiza la musica latina ha completamente contaminato il mio stile e Kinari ne è il risultato”, ha annunciato Francesco, ovvero Kinari su Instagram per presentare il suo nuovo singolo, condiviso da tantissimi ex colleghi e volti dello spettacolo, che hanno a cuore il pugliese ma anche Martina Miliddi, ex protagonista di Amici che fa da ballerina per il ritmato videoclip.

