Francesco Chiofalo: "Giornata molto delicata, primo controllo dopo l'intervento agli occhi"

Il 35enne romano Francesco Chiofalo noto per la sua partecipazione a Temptation Island e La Pupa e il Secchione e fidanzato di Drusilla Gucci, ha rivelato che oggi avrà il primo controllo dopo l'intervento di cheratopigmentazione, ovvero il cambiamento di colore che ha effettuato agli occhi, da castani ad azzurro.

Francesco Chiofalo: "Sto andando a fare la prima visita di controllo agli occhi dopo l'intervento di cambio colore... sono un po' agitato"

Un'operazione molto delicata per la quale ci sono anche degli effetti collaterali importanti e permanenti come problemi gravi alla vista. Quando Chiofalo ha annunciato l'intervento è stato travolto da critiche e offese per le quali più volte ha manifestato un totale dissenso. Qualche giorno fa, il 35enne romano ha postato sui social un video in cui si è ripreso mentre veniva portato in ambulanza con conseguente ricovero d'urgenza in ospedale. Chiofalo ha riferito poi di aver avuto una crisi epilettica e di aver avvertito una cecità tempoeranea. Il trentacinquenne romano ha spiegato in un'intervista riportata da Biccy che il video mostrava il suo ricovero al pronto soccorso a causa di un attacco epilettico. Ha raccontato di aver avuto un'operazione in passato per rimuovere un tumore, operazione che ha causato la formazione di una camera d'aria, portando alla scoperta della sua epilessia. Durante l'attacco epilettico, ha detto di aver avuto episodi di cecità temporanea e di aver ribaltato gli occhi, cosa che ha reso la sua visione temporaneamente offuscata. Questa cecità momentanea, ha aggiunto, è anche collegata a un intervento agli occhi che aveva subito.

Il racconto di Francesco Chiofalo dopo il ricovero d'urgenza

Chiofalo ha voluto chiarire che non ha mai incoraggiato i suoi seguaci a sottoporsi a tale operazione, sottolineando che non ha fatto pubblicità né alla clinica né al medico. Ha ribadito l'importanza di prendere seriamente questo tipo di interventi, poiché coinvolgono manipolazioni sugli occhi e non si può prevedere cosa potrebbe accadere in futuro. Ha esortato a non affrontare tali operazioni con leggerezza, condividendo che, pur avendo valutato i rischi e agito per sé stesso, non desidera essere preso come esempio da nessuno. Oggi, Francesco è tornato sui social, annunciando di avere la prima vista post-operatoria dopo il cambio di colore agli occhi:

"Purtroppo non sono stato bene e nonostante tutto sono stato inondato di insulti, minacce, auguri di star male e di rimanere cieco penso non ci sia cosa più vergognosa che godere delle disgrazie altrui... che schifo!!! più tardi vi spiego cosa mi è successo e come sto a livello clinico e salutare... e per far tacere chi parla a vanvera senza saper nulla posterò i referti medici dell'ospedale a testimonianza di quello che mi è capitato e per smentire le tante fake news uscite in questi giorni oltre agli insulti però mi sono arrivati anche tanti messaggi di incoraggiamento e supporto ... grazie a sono senza parole @ non me lo aspettavo inoltre oggi per me è una giornata molto delicata perché sto andando a fare la prima visita di controllo agli occhi dopo l'intervento di cambio colore... sono un po' agitato... mi auguro che mi diano esito positivo e che non ci siano complicazioni ed effetti collaterali di nessun tipo... spero vada tutto bene e non mi diano brutte notizie"

Ieri, Chiofalo è stato raggiunto dalla fidanzata Drusilla Gucci che ha postato un video insieme a lui, augurandogli di ritrovare presto il sorriso e di sperare che questo brutto momento possa passare presto.