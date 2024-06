Francesco Chiofalo si mostra per la prima volta dopo aver fatto l'intervento agli occhi

Gossip TV

"Non mi vergogno più" queste le parole del 35enne romano, Francesco Chiofalo, dopo l'intervento di a cheratopigmentazione.

Il 35enne romano, Francesco Chiofalo, noto ai telespettatori per la sua partecipazione nella quinta edizione di Temptation Island nel 2017 e nella quinta edizione de La Pupa e il Secchione, si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per cambiare il colore dei suoi occhi, la cheratopigmentazione che prevede una tonalità più chiara, verde o azzurra, rispetto al marrone o al nero del colore naturale.

Francesco Chiofalo si mostra per la prima volta dopo l'intervento agli occhi: il video

L'annuncio, avvenuto qualche settimana fa, ha attirato contro Chiofalo feroci critiche dal quale si è voluto difendere in varie occasioni.

Numerosi utenti sui social hanno criticato la scelta di Francesco di sottoporsi a un'operazione così delicata, evidenziando i rischi e i risultati incerti associati. Anche la sua fidanzata, Drusilla Gucci, non ha mai nascosto il suo disappunto riguardo all'intervento, pur decidendo di supportarlo in questo percorso.Oggi, per la prima volta, il personal trainer si è mostrato su Instagram dopo il delicato intervento a cui si è sottoposto.

Francesco ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui mostra i risultati dell'intervento, rivelando i suoi nuovi occhi azzurri. Nel video, ribadisce la sua felicità per la decisione presa e si dice dispiaciuto per le critiche ricevute nelle ultime settimane:

"Questo è il mio nuovo colore di occhi... il colore che porterò per tutta la vita. Non mi vergogno più di mostrarli e, anzi, vi dirò di più... mi piacciono tantissimo e sono contento di aver avuto il coraggio di sottopormi a questo intervento, realizzando un sogno per me irraggiungibile. Potete riempire i commenti di questo reel di insulti su di me: sul mio aspetto fisico, sul nuovo colore dei miei occhi e su qualsiasi altra cosa vogliate. Ormai non ci faccio più caso, mi sono abituato. In queste settimane, ho subito cyberbullismo sotto gli occhi di tutti... è stato un 'tutti contro uno', un esempio veramente pessimo e totalmente ingiusto. Ho cambiato il colore dei miei occhi, non ho fatto del male a nessuno. Ognuno di noi è libero di fare ciò che vuole con il proprio corpo e nessuno dovrebbe permettersi di giudicare o offendere un'altra persona per le sue scelte personali. Chi lo fa dovrebbe vergognarsi. E siate onesti con voi stessi... a tutti piacerebbe poter scegliere il colore dei propri occhi."