Francesco Chiofalo dopo l'intervento per cambiare colore agli occhi: "Sono schifato"

Francesco Chiofalo rompe il silenzio dopo il suo delicatissimo e discusso intervento per cambiare il colore dei suoi occhi.

Francesco Chiofalo è tornato sui social dopo il suo delicatissimo intervento per cambiare il colore dei suoi occhi da una tonalità più scusa ad una più chiara. Un'operazione che ha non poche complicazioni e parecchi rischi e per cui, il 35enne romano è stato sommerso di critiche e offese.

Francesco Chiofalo: "Ho ricevuto insulti di ogni tipo"

Nell'ultimo video postato da Chiofalo, il fidanzato di Drusilla Gucci ha voluto testimoniare alcuni momenti della sua operazione, suscitando lo sdegno dalla maggior parte degli utenti. In molti infatti, hanno accusato il personal trainer di essere ossessionato dalla chirurgia (in passato Chiofalo ha fatto un intervento per infoltire la barba e si è anche rimpolpato le labbra). Ma non solo, all'ex partecipante de La Pupa e il Secchione e di Tempation Island è stato anche oggetto di critiche per la leggerezza con la quale ha parlato di questo intervento non considerando i rischi.

A tal proposito, "lenticchio" ha condiviso una Ig Stories con queste parole:

"Sinceramente sono schifato...se leggete i commenti sotto i reel che ho postato riguardo al cambio colore gli occhi potete leggere insulti di ogni tipo. Posso capire che si siano persone con opinioni differenti e apprezzo anche molto lo scambio di idee da prospettive diverse..ma quello che ho ricevuto io sono solo insulti molto pensati a titolo gratuito. Vorrei ricordarvi che non sto facendo un torto e non sto facendo male a nessuno e in vita mia nono ho mai fatto male nemmeno ad una mosca..ho semplicemente deciso di sottopormi a un intervento di chirurgia estetica..non capisco perché tutto questo accanimento nel 2024 per una cosa del genere. Io penso che ognuno di noi nella propria vita e non il suo corpo è libero di fare ciò che vuole e nessuno ha il diritto di insultarlo o giudicarlo per questo.. e chi lo fa è solo un incivile frustato."

Ieri, la fidanzata di Francesco Chiofalo, Drusilla Gucci, ha voluto fargli gli auguri con un messaggio in cui ha ribadito la sua preoccupazione per l'intervento a cui si è sottoposto: