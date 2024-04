Francesco Chiofalo pronto a cambiare il colore degli occhi, l'intervento oggi: pioggia di critiche

Questa mattina, Francesco Chiofalo si è sottoposto ad un delicato intervento agli occhi in seguito alla sua decisione di cambiare il colore, dal marrone ad una tonalità più chiara, verde o azzurro.

L'operazione all'iride che ha deciso di fare il fidanzato di Drusilla Gucci, si chiama cheratopigmentazione, ed è piuttosto delicata e costosa. Ieri, il 35enne romano ha postato un video in cui ha annunciato il suo desiderio, sin da piccolo, di avere gli occhi di una tonalità diversa e ha "salutato" i suoi, affermando che gli hanno portato fortuna.

Sotto al post di "lenticchio", una pioggia di critiche feroci. La maggior parte degli utenti ha messo sotto accusa Chiofalo ritenendo il suo intervento inutile e privo di senso, soprattutto per come ha affrontato il discorso, forse con troppa leggerezza cosa che, peraltro, lo ha sempre contraddistinto nel bene o nel male.

A intervenire sul post, anche Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon ed ex gieffino della settima edizione del Grande Fratello Vip:

"Capisco il fatto che tu ti sia visto passare la vita davanti con il tumore ( e tuttora convivi tra cure e controlli!) e che quindi niente ti spaventa e vuoi levarti ogni sfizio che ti passa per la mente, o esaudire ogni tuo desiderio.

Ma la vita è una e devi stare Comunque attento!

Sei bello così per quanto mi riguarda.

Leggendo i commenti però potreste anche non essere d’accordo, ma insultare pesantemente con parole orribili(augurando anche la morte) non porta a niente.

Fai ciò che ti senti, ma ti ho detto cosa penso riguardo a questa scelta.

Per quanto questa sia una normale operazione estetica, ad oggi, ha i suoi grossi rischi che,secondo me, non dovresti correre.

Anche io adoro gli occhi azzurri ma sti caz**

La scelta rimane la tua e se ti fa star bene sono il primo ad appoggiarti ( incrociando le dita !!"