Francesco Chiofalo: "Dopo l'intervento agli occhi, Drusilla Gucci non mi riconosceva"

Francesco Chiofalo è tornato a parlare della fine della storia d'amore con Drusilla Gucci e ha ammesso che il suo intervento agli occhi ha influito sulla rottura.

Qualche giorno fa, il 35enne romano, Francesco Chiofalo, noto per la sua partecipazione a Tempation Island nel 2017, ha annunciato la fine della sua relazione con Drusilla Gucci, figlia di Uberto e Stefania Gucci e pronipote di Guccio Gucci, fondatore della nota casa di moda.

Francesco Chiofalo: "Drusilla, ammetto che l'intervento agli occhi non ha fatto bene alla nostra relazione"

La loro storia era nata nel 2021 ed è stata caratterizzata da diversi alti e bassi per giungere poi alla capolinea in seguito a "fatti gravissimi", queste le parole utilizzate proprio da Chiofalo. I due, in seguito, hanno dato vita ad un susseguirsi di botta e riposta velenosi sui social. Drusilla ha accusato Chiofalo di fare la vittima mentre lui ha affermato di essere stanco di "coprirla" ma qualora lei continuasse con le frecciatine dirà tutta la verità anche se secondo il romano non converrebbe molto alla Gucci.

Dunque una serie di recriminazioni che conferma il fatto, come ha detto lo stesso Chiofalo, i due si sarebbe lasciati in pessimi rapporti. Oggi, il 35enne, che in passato partecipò a Temptation Island con Selvaggia Roma e poi iniziò una storia con l'ex gieffina Antonella Fiordelisi, è tornato a parlare della fine della sua storia con Drusilla ammettendo che il suo recente intervento agli occhi, la cheratopigmentazione, ha influito sulla loro relazione.

"Sicuramente l’intervento agli occhi a cui mi sono sottoposto ha portato nel nostro rapporto una forte crisi, condita da molte liti tra di noi. Lei mi ha accusato più volte che io non la guardavo più con gli stessi occhi di prima, nel vero senso della parola, e che lei si era innamorata di un uomo (io) che aveva totalmente un altro sguardo. Per cui ammetto che questo intervento non ha fatto bene alla nostra relazione."

Ha poi proseguito Chiofalo:

"Ma nonostante tutto eravamo riusciti a superare questa crisi e le cose sembravano andar bene. Purtroppo i motivi della nostra rottura sono molto più pesanti… come ho già detto sono successe delle cose molto gravi per una relazione lunga come la nostra, e che impediscono qualsiasi possibilità di tornare insieme… Ci tengo però a dire che personalmente sono molto dispiaciuto… eravamo una bella coppia e tutto questo si poteva evitare."