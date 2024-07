Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, volano stracci, menzogne, recite e avvertimenti!

Gossip TV

Botta e risposta infuocati tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci.

E' guerra ormai tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci che qualche giorno fa hanno annunciato la fine della loro relazione dopo tre anni.

E' stato il 35enne romano ad annunciare sui social la rottura con queste parole:

“Io e Drusilla ci siamo lasciati, definitivamente. Non torneremo mai più insieme. Recentemente sono successe cose molto gravi che adesso non mi va di raccontare, magari lo farò più in là. Durante questi anni ci sono stati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo io e lei ci siamo lasciati in pessimi rapporti. Quello che posso dire io è che in questa relazione io ce l’ho sempre messa tutta per far funzionare le cose e non ho rimpianti. Vi chiedo oltretutto di avere rispetto per questo momento, perché comunque siamo stati tanti anni insieme e per noi è un momento difficile. E io sono anche molto dispiaciuto”.

Poco dopo, tuttavia, l'ex coppia ha iniziato un botta e risposta velenosissimo in cui si sono accusati reciprocamente. L'ultimo post è di Chiofalo che ha affermato che se dovesse dire tutta la verità, Drusilla farebbe una pessima figura. Ma andiamo con ordine. Dopo le parole di "lenticchio", la Gucci ha lanciato una frecciatina al suo ex, tuonando:

"L’importante nella vita è autoconvincersi. Lui è sempre stato un maestro a fare la vittima, si sa. Buffo come le persone che dichiarano di non avere rimpianti, e di essersi sempre impegnate, siano poi quelle che non hanno fatto altro che perseverare nel commettere errori su errori. Grazie errori, visto che la parola "grave" piace tanto. A quanto pare l'importante nella vita è autoconvincersi. Lasciamo almeno questo a chi non resta altro."

Chiofalo non è rimasto in silenzio, ed in una storia Instagram ha pubblicato una sua foto, corredate dalle seguenti parole:

"Le bugie hanno le gambe corte, questa volta non ti copro più!"

Drusilla ha quindi replicato ancora:

"Vorrei dire “che pena”… ma mi sa che la pena è già andata soldi out. E mentre c’è chi si abbassa a livelli discutibili, me ne resto in alta montagna Fortunatamente le persone si rivelano per quello che sono con le azioni, le parole il più delle volte sono menzogne, una recita da quattro soldi. Cospargere il capo di vittimismo, condito da lacrime pietose da coccodrillo e tante parole inutili, e poi andare in discoteca a divertirsi e sbocciare con gli amici. Non potrei essere più felice della scelta che ho preso. Che paura."

Francesco, poco fa, come detto ha "avvertito" la Gucci che se parlasse non farebbe una bella figura e che dunque le conviene porre fine al botta e risposta social

"Sono giorni che continuo a far finta di non vedere le numerosi e costanti frecciatine della mia ex nei miei confronti nelle sue storie Instagram. Mi ero ripromesso di non dar peso a tutto questo, ma quanto pare lei non si placa....per cui ho deciso di dire una cosa anche io. Se dico tutta la verità non so quanto possa convenire..perché se parlo io e racconto tutto qualcuno qui fa una pessima figura e sicuramente quel qualcuno non sono io. A tirare troppo la corda finisce che si spezza..a buon intenditor poche parole"