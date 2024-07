Francesco Chiofalo contro l'ex fidanzata Drusilla Gucci: "Questa volta non ti copro più"

Il 35enne romano Francesco Chiofalo, noto sul piccolo schermo per la sua partecipazione alla quinta edizione di Temptation Island e a La Pupa e Il Secchione, ha recentemente annunciato la fine della sua relazione con Drusilla Gucci, figlia di Uberto e Stefania Gucci e pronipote del fondatore della rinomata casa di moda.

La notizia della separazione è stata resa pubblica da Francesco Chiofalo tramite video condivso su su Instagram, in cui ha dichiarato:

"Io e Drusilla ci siamo lasciati, definitivamente. Non torneremo mai più insieme. Recentemente sono successe cose molto gravi che adesso non mi va di raccontare, magari lo farò più in là. Durante questi anni ci sono stati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo io e lei ci siamo lasciati in pessimi rapporti. Quello che posso dire io è che in questa relazione io ce l’ho sempre messa tutta per far funzionare le cose e non ho rimpianti. Vi chiedo oltretutto di avere rispetto per questo momento, perché comunque siamo stati tanti anni insieme e per noi è un momento difficile. E io sono anche molto dispiaciuto”.