Francesco Chiofalo cambia colore degli occhi, la fidanzata Drusilla Gucci lo vede per la prima volta: "Non sei più te"

Francesco Chiofalo ha pubblicato sui social la reazione della fidanzata Drusilla Gucci che si era mostrata particolarmente contraria al suo intervento all'iride, la cheratopigmentazione, un delicato intervento agli occhi per cambiare il colore in una tonalità più chiara.

Drusilla Gucci non riconosce più il fidanzato Francesco Chiofalo dopo il suo intervento agli occhi

E' da diversi giorni che l'ex partecipante de La Pupa e il Secchione e di Temptation Island, ha annunciato l'operazione ammettendo anche di essere preoccupato per eventuali complicazioni. Dopo due settimane dall'annuncio, Chiofalo, su Instagram ha ammesso si sentirsi "confuso" il suo nuovo colore ha completamente stravolto il suo viso. "Chi mi ha visto del vivo mi ha detto che sembro un'latra persona...ed effettivamente hanno ragione. Il cambio degli occhi ha cambiato il mio sguardo e il mio viso, non me lo aspettavo. A primo impatto quasi non mi riconosco" ha dichiarato il 35enne romano su Instagram. Francesco ha anche ricevuto feroci critiche da parte dei utenti del web.

Chiofalo ha anche contestato le parole della Gucci che aveva manifestato la sua totale disapprovazione per l'intervento a cui si voleva sottoppre il fidanzato.

"Mi dissocio totalmente. Disapprovo in toto - aveva dichiarato - Sono stata contraria da subito e la sua scelta ha provocato l’ennesima pesante discussione. Trovo stupido sottomettersi di propria volontà e per puro vezzo ad un’operazione chirurgica pericolosa. Per non parlare del fatto che essere così ossessionati dal proprio aspetto fisico è lontano mille chilometri dal mio modo di pensare e non ci vedo niente di sano"

La Gucci ha poi voluto specificare anche il motivo per cui ha reso tutto pubblico:

"Ho parlato pubblicamente dell'operazione perché tantissime persone mi hanno chiesto un'opinione sull'argomento, e visto che Francesco rende pubblico anche quanti peli ha, non pensavo fosse un problema se adottavo lo stesso comportamento. O all'improvviso rendere tutto pubblico dà fastidio quando si sente la morsa della verità? D'altronde ha scelto di fare una cosa talmente lontana dai miei principi, pericolosa e superficiale che ci tenevo a distaccarmi pubblicamente dalla sua decisione. E lui ha preferito tingersi gli occhi, che pensare al nostro rapporto. Quindi non vedo perché debba farmi problemi a dire quello che penso. E non dite "eh, ma se lo rende felice". Ma quale felice. Rischiare la vista per cambiarsi il colore degli occhi? Ma stiamo scherzando per davvero? che mondo assurdo. La parte che più mi fa ridere è "aizzare odio", mi ha spezzata, se volevo aizzare odio, avrei detto ben altre cose, ma proprio altre. Ma mi sono limitata ad essere sincera e il più censurata possibile.Però capisco che per certe persone sia difficile da capire, ciò avviene quando si perde il concetto di "limite"o "confine" nella vita reale. Oltretutto se sei alla ricerca del colpevole di quelle "crepe" che ci sono nel rapporto, basta che ti guardi allo specchio. Ce ne hai diversi in casa."

Tra i due è sembrato che ci fossero dei contrasti in questi ultimi giorni, proprio per l'operazione di Chiofalo che ancora non si è mostrato sui social. Il 35enne tuttavia ha pubblicato un video in cui ha mostrato la reazione della fidanzata Drusilla Gucci non sembra particolarmente entusiasta del risultato:

“Bene stai bene, non dico che stai male. Però non sei più te. Sei totalmente un’altra persona, hai un altro sguardo. Te ti vedi bene?”.