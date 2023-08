Francesco Arca si candida per Le Iene al posto di Belen Rodriguez? Parla l'attore

Gossip TV

Francesco Arca, protagonista di Resta con Me, ammette di essere stuzzicato dall'idea di condurre Le Iene.

Francesco Arca può ritenersi soddisfatto per la stagione televisiva conclusa, grazie al successo di Resta con Me ovvero la serie tv in onda in prima serata su Rai 1 che l’ha visto nel difficile ruolo di Alessandro Scudieri al fianco della collega Laura Adriani. Intervistato durante l’ultima rassegna del Giffoni Film Festival, Arca confessa di trovare allettante l’idea di condurre Le Iene, il programma da poco abbandonato da Belen Rodriguez.

Francesco Arca vorrebbe condurre Le Iene

Febbraio è stato il mese di debutto di Resta con Me, la fiction che vede Francesco Arca nel ruolo di vicequestore aggiunto della squadra mobile di Napoli, Alessandro Scudieri, insieme alla collega Laura Adriani, ovvero la giudice Paola Montella. La serie televisiva, andata in onda su Rai 1, ha totalizzato ottimi ascolti ed è stata rinnovata per una seconda stagione. Intervistato in occasione della rassegna stampa al Giffoni Film Festival 2023, ai microfoni di Superguidatv, Arca ha ammesso di essere molto felice per la riuscita di questo progetto.

“Mi ha dato la possibilità di conoscere le persone che sono entrate nella mia famiglia, nel mio cuore, Mario in primis, Mario Di Leva intendo, chiaramente. Mi ha dato tantissimo dal punto di vista umano. Lavorativamente altrettanto, perché ho avuto la fortuna di lavorare con attori incredibili, come Antonio Milo, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli e tantissimi altri. Sì, si parla della seconda serie ma si parla e basta per adesso. Non c’è nessuna fonte attendibile e sicura. Si parla per il prossimo anno di cominciare a girare la seconda serie”.

Dunque, come già dichiarato precedentemente, Resta con me 2 tornerà non prima del 2025 su Rai e i fan dovranno aspettare. Dopo aver candidamente confessato di accettare un ruolo in tv solo ed esclusivamente la sua agente lo trova adatto a lui e alla sua carriera in quel determinato momento, Arca ha parlato anche della possibilità di condurre un programma tv, tirando in ballo Le Iene.

“Stuzzicato no, non mi ha mai incuriosito fino in fondo, però ci sono alcuni programmi che credo siano veramente giusti, nuovi, svelti, poco arcaici, giovani. Come ad esempio Le Iene, ti cito il più famoso, che ha una conduzione poco classica. Forse un pensierino ce lo farei”.

Insomma, ora che Belen Rodriguez ha lasciato Mediaset - non è ancora chiaro se per suo volere o per volere della Rete - potrebbe arrivare Francesco Arca al suo posto? Al momento, per la nuova edizione del programma su Italia 1, sono stati incaricati Max Angioni e Veronica Gentili ma chissà, magari il prossimo anno la scelta potrebbe ricadere proprio sull’affascinante attore.